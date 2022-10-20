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Gaziantep Şehitlik Abidesi'ne 22 şehitlik ve cephelerden getirilen toprak koyuldu

20.10.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Şehitlik Abidesi'ne 22 şehitlik ve cephelerden getirilen toprak koyuldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Şehitlik Abidesi'ne, "Gaziantep Savunması Kahramanları'nın Ayak İzinden Projesi" kapsamında 22 şehitlik ve cephelerden alınan topraklar yerleştirildi.

Kurtuluş Savaşı'nda şehit olan Gazianteplilerin mezarlarının bulunduğu 22 şehitlik ile savaştıkları cephelerden alınan topraklar, Gaziantep'teki Şehitlik Abidesi'ne düzenlenen törenle koyuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Gazianteplilerin Kurtuluş Savaşı'nda Türk milletinin bağımsızlığı için gerekli mücadeleyi verdiğini söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Berk, şehitleri rahmetle andığını belirtti.

Daha sonra şehitler için dua edildi.

22 şehitlik ve cephelerden alınan topraklar, kent protokolünce Şehitlik Abidesi'ne bırakıldı.

Gaziantep Şehitlik Abidesi'ne 22 şehitlik ve cephelerden getirilen toprak koyuldu

Gaziantep Şehitlik Abidesi'ne 22 şehitlik ve cephelerden getirilen toprak koyuldu

Gaziantep Şehitlik Abidesi'ne 22 şehitlik ve cephelerden getirilen toprak koyuldu

Gaziantep Şehitlik Abidesi'ne 22 şehitlik ve cephelerden getirilen toprak koyuldu

Gaziantep Şehitlik Abidesi'ne 22 şehitlik ve cephelerden getirilen toprak koyuldu

Gaziantep Şehitlik Abidesi'ne 22 şehitlik ve cephelerden getirilen toprak koyuldu

Gaziantep Şehitlik Abidesi'ne 22 şehitlik ve cephelerden getirilen toprak koyuldu

Gaziantep Şehitlik Abidesi'ne 22 şehitlik ve cephelerden getirilen toprak koyuldu

Gaziantep Şehitlik Abidesi'ne 22 şehitlik ve cephelerden getirilen toprak koyuldu

Gaziantep Şehitlik Abidesi'ne 22 şehitlik ve cephelerden getirilen toprak koyuldu

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Kurtuluş Savaşı şehit Toprak Gaziantep

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