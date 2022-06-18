GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren adaylar sınav heyecanı yaşadı.
Gaziantep'te TYT'ye girecek adaylar, Gaziantep Üniversitesi ve Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesine, üst araması yapıldıktan ve kimlik kontrolünün ardından alındı.
Aileler, çocuklarını okulların dışında beklerken kimi velilerin de Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü.
- Şanlıurfa
Kentte sınava girecek adaylar, kontrollerin ardından salonlara alındı.
Adayların yakınlarının ise okul çevresinde beklediği görüldü.
Haliliye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Ortaokulu önünde adayları yönlendirdi.
Zabıta ekipleri, sınava geç kalanları motosiklet ve araçla okula yetiştirdi.
Zabıta görevlisi İbrahim Halil Baylan, geç kalan bir adayı sınava 1 dakika kala yetiştirdiğini belirterek, duyduğu mutluluğu dile getirdi.
- Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta okul bahçesinde görevlilerce karşılanan adaylar, belgeleri kontrol edilerek sınava girecekleri salonlara yönlendirildi.
Aileler, çocuklarının sınava girdikleri binaların önünde bekledi. Bazı veliler, çocuklarını beklerken Kur'an-ı Kerim okudu.
Kimliğini unutan, kaybeden veya sınava yetişmeye çalışan bazı adayların polis ekiplerince okula getirildiği görüldü.
- Malatya
Turgut Özal Üniversitesinde sınava girecekler, üst araması ve belge kontrolünün ardından sınıflara yönlendirildi.
Kampüste yanlış fakülteye gelen bir aday, jandarma ekip aracıyla sınava gireceğe salona yetiştirildi.
Çocuklarını kampüs içinde bekleyen bazı aileler dua etti.
- Kilis
Kilis'te YKS'nin ilk oturumu 22 binada, 344 salonda ve 6 bin 775 adayın katılımıyla başladı.
Saatler öncesinden sınavın yapılacağı merkezlere giderek bekleyen adaylar, yapılan kontrollerin ardından sınava girecekleri salonlara alındı.
Gaziantep ve çevre illerde YKS heyecanı
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