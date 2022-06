Gaziantep'te başarılı takım ve sporcular ödüllendirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında başarı elde eden takım ile sporculara ödül verildi.

Vali Davut Gül, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, Gaziantep'te sporla ilgili gidilecek daha çok mesafenin, yapılacak işlerin olduğunu söyledi.

Bardağın dolu tarafına bakmak durumunda olduklarını ifade eden Gül, "Bardağın dolu tarafına baktığımızda bu senenin geçen seneden daha iyi olduğunu, geçen senenin de önceki seneden daha iyi olduğunu görüyoruz. İnanıyoruz ki gelecek sene de bu seneden daha iyi olacak. Özellikle belediyelerimizin bu işin içerisine daha çok girmeleri, kurumsal firmaların sahiplenmeleri önemli." diye konuştu.

Her bir işletmenin sporun bir dalında olmasının Gaziantep'i hedeflediği spor şehri haline getireceğini ifade eden Gül, "Her geçen yıl spor tesislerinin arttığını görüyoruz. Özellikle amatör sporlarda yapılan tesisler Gaziantep'in yükünü kaldırıyor. Şehrimizin her tarafında yeni tesisler yapılacak. Sporcuları ve kulüpleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise bugün yaklaşık 25 milli sporcuyu Türkiye'ye kazandırdıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından ALG Spor, Gaziantep Basketbol Kulübü, Nizip Zeugma Spor Kulübü Hokey Takımı, Polisgücü Spor Kulübü Derneği Erkek Hokey Takımı, Polisgücü Spor Kulübü Derneği Kadın Hokey Takımı, Gaziantep Dorukspor Kulübü, Gaziantep Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Erkek Takımı, Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Ampute Takımı, Gaziantep Asya Spor Kulübü ve Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcuları, Vali Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu tarafından ödüllendirildi.