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Gaziantep'te çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu

12.09.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu.

Kale Mahallesi’nde çöp atmaya giden kişi, konteynerin yanında hareketsiz duran bebeği fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Ekipler, yaklaşık bir hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bebeğin cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gaziantep'te çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu

Gaziantep'te çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu

Gaziantep'te çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu

Gaziantep'te çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu

Gaziantep'te çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu

Gaziantep'te çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu

Gaziantep'te çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu

Gaziantep'te çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep ceset bebek

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