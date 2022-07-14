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Gaziantep'te diş hekimi meslektaşının kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu

14.07.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te özel klinikte görev yapan diş hekimi, kendisini darbettiği iddiasıyla meslektaşından şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren özel diş kliniğinde görevli diş hekimi Atalay Gençel, iş çıkışı Fatih Mahallesi'ndeki evinin önünde darbedildi.

Vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar oluşan ve hastaneye gidip darp raporu alan Gençel, emniyete saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla O.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gençel, gazetecilere, kendisine saldıran kişinin diş hekimi olduğunu ileri sürdü.

Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Gençel, şöyle konuştu:

"Babam beni evimin önüne bıraktı ve gitti. Sonra bir kişi geldi, bana 'Bakar mısın?' dedi. Sonra elimden telefonumu almaya çalıştı. Aynı anda saldırdı. Enteresan işler. Diyecek kelime bulamıyorum. Şikayetçi oldum. Sonradan bu kişinin diş hekimi olduğunu öğrendim. Buna çok üzüldüm. Çok üzücü bir durum. Keşke derdi neyse arasa, bize bir sorsa."

Saldırının nedeninin tedavi ettiği hastanın başka bir diş kliniği hakkında internetten yorum yapması olduğunu öne süren Gençel, "O yoruma istinaden bu arkadaşlar hastayla iletişime geçmişler, bu arkadaştan yorumu sildiriyorlar. Yorum nedir bilmiyorum. O arkadaşı da tanımam. Sonra neden bilmiyorum saldırıyı bize yaptılar. Saldırıyı yapanın bir hekim olması gerçekten çok üzücü. Gözümde hafif görme kaybım var. Sağ tarafımda, kafamda ve dudağımda iki dikiş var. Yerde sürüklendim." diye konuştu.

Bu arada Gençel'in evinin önünde darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde bir kişinin Gençel'e saldırması ve yerde sürüklemesi yer alıyor.

Gaziantep'te diş hekimi meslektaşının kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu

- Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Gaziantep'te diş hekimi meslektaşının kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Gaziantep'te diş hekimi meslektaşının kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Gaziantep'te diş hekimi meslektaşının kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Gaziantep'te diş hekimi meslektaşının kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Gaziantep'te diş hekimi meslektaşının kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Gaziantep'te diş hekimi meslektaşının kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Gaziantep'te diş hekimi meslektaşının kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Gaziantep'te diş hekimi meslektaşının kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu

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Diş hekimi Gaziantep rapor saldırı

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