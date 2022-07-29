YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te "Kolluk Gözetim Komisyonu"nun eğitim programı yapıldı

Gaziantep'te "Kolluk Gözetim Komisyonu"nun eğitim programı yapıldı

29.07.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te "Kolluk Gözetim Komisyonu"nun eğitim programı yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Artırılması Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

Vali Davut Gül, bir otelde düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, kamu çalışanlarının mesleki taassubunun olmadığını, yüz binlerce kişinin çalıştığı ortamda işini eksik ve hatalı yapanların olabileceğini söyledi.

Komisyonda eksik ve hatalarla ilgili çalışma yapılarak kayıt altına alındığını ifade eden Gül, "Bu durumda sivil boyutun korunması çok önemli. Oranlarına baktığımızda çok küçük bir oranda işini eksik ve yanlış yapan mesai arkadaşlarımızın olduğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. Dolayısıyla işin sadece şikayet boyutu yoktur, beğeni ile memnuniyetin de aktarılması lazım." dedi.

Gül, vatandaşların kolluk çalışanlarıyla ilgili memnuniyetinin üst makamlara iletilmesinin personeli motive ettiğini anlattı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın ise Kolluk Gözetim Komisyonunun 2 yılı aşan sürede her ay toplandığını ve Kolluk Şikayet Sistemi ile ilgili değerlendirmeler yaptığını dile getirdi.

Sistemin hızlı ve kolay erişim özelliğinin bulunduğuna dikkati çeken Akın, şunları kaydetti:

"Sistem, kolay şekilde ihbar, şikayet ve memnuniyet bildirme, bilgilendirme, hızlı sonuç alma, kişisel verilerin gizliliğinin korunacağına dair güvence, bütün iş ve işlemlerin bağımsız bir organ tarafından izlenmesi ve denetlenmesini sağlıyor. Kamuoyunun raporlarla bilgilendirilmesi, kolluk personelinin iyi uygulama örneklerinin kayıt ve takibinin yapılması, kolluk personelinin görevleriyle ilgili tüm ihbar ve şikayetlerin tek merkezden izlenmesi ve değerlendirilmesi ile analizleri yapılarak stratejilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır."

Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya ve kolluk çalışanları katıldı.

Gaziantep'te "Kolluk Gözetim Komisyonu"nun eğitim programı yapıldı

Gaziantep'te "Kolluk Gözetim Komisyonu"nun eğitim programı yapıldı

Gaziantep'te "Kolluk Gözetim Komisyonu"nun eğitim programı yapıldı

Gaziantep'te "Kolluk Gözetim Komisyonu"nun eğitim programı yapıldı

Gaziantep'te "Kolluk Gözetim Komisyonu"nun eğitim programı yapıldı

Gaziantep'te "Kolluk Gözetim Komisyonu"nun eğitim programı yapıldı

Gaziantep'te "Kolluk Gözetim Komisyonu"nun eğitim programı yapıldı

Gaziantep'te "Kolluk Gözetim Komisyonu"nun eğitim programı yapıldı

Gaziantep'te "Kolluk Gözetim Komisyonu"nun eğitim programı yapıldı

Gaziantep'te "Kolluk Gözetim Komisyonu"nun eğitim programı yapıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep eğitim

Gaziantep Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

İmsak
03:50
Sabah
05:26
Öğle
12:42
İkindi
16:31
Akşam
19:48
Yatsı
21:17
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Fazla kilosun” diyerek terk edildi! Göğüs estetiği yaptırdı

“Fazla kilosun” diyerek terk edildi! Göğüs estetiği yaptırdı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.