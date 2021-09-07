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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Aydın'da ziyaretlerde bulundu

07.09.2021 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Aydın'da ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Aydın'ın Efeler ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Davutoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ve Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin'i ziyaret ettikten sonra kent merkezinde esnafla görüştü.

Adnan Menderes Bulvarı'nda partisinin il binasının açılışını yapan Davutoğlu, ardından bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Davutoğlu, Türkiye'nin geleceğini hep birlikte inşa etmek için partiyi kurduklarını söyledi.

Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, Türküyle Kürdüyle, Alevisiyle Sünnisiyle, Müslümanıyla Hrıstiyanıyla her bir kesimin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının birlikte yeni bir Türkiye inşa etmesinin vakti gelmiştir. Hangi düşünce, hangi siyasi akıma mensup olursa olsun, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı insanlık onuruna sahiptir. Bu onura saygı göstermek de devletin asli görevidir."

Kentin tarım ürünlerinin Türkiye için önemli değerler olduğunu anlatan Davutoğlu, üreticiye daha fazla destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Konuşmanın ardından Gelecek Partisi İl Başkanı Suzan Milli, kendi yaptığı el işi ürünleri Davutoğlu'na hediye etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Aydın'da ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Aydın'da ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Aydın'da ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Aydın'da ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Aydın'da ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Aydın'da ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Aydın'da ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Aydın'da ziyaretlerde bulundu
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Ahmet Davutoğlu

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