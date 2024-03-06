'Gelmiş geçmiş en iyi fotoğraf' denmişti! Bu selfie ile hayatları değişti! 10 yıllık lanet...

Kırmızı halıdan, sahnedeki unutulmaz performanslara kadar her an bu özel gecenin izi olarak kaydedilecek. Ancak pek çok Hollywood yıldızı kendini, viral olacak bir selfie'den sakınmak isteyebilir.

Kameraları gördüklerinde en muhteşem halleriyle poz veren yıldızlar, 10 yıl önce çekilen bir selfie'nin lanetinden sonra bu konuda biraz çekimser davranabilir.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; söz konusu lanet Ellen DeGeneres'in 2014 yılında paylaştığı, dünyanın en ünlü isimlerinin yer aldığı selfie'nin laneti.

Ellen’ın Twitter’dan “Bradley’nin kolu biraz daha uzun olsaydı gelmiş geçmiş en iyi fotoğraf olacaktı!” diyerek paylaştığı bu selfie, ortalığı resmen kasıp kavurmuştu.

Selfie laneti, 10 yıldır kameraya gülümseyen ünlülerin yakasını adeta bırakmıyor.

Ellen DeGeneres, Kevin Spacey, Brad Pitt, Angelina Jolie, Bradley Cooper, Jared Leto, Julia Roberts, Meryl Streep, Lupita Nyong'o, kardeşi Peter, Jennifer Lawrence ve Channing Tatum'un yer aldığı selfie'nin laneti hepsini etkiledi...

