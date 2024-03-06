'Gelmiş geçmiş en iyi fotoğraf' denmişti! Bu selfie ile hayatları değişti! 10 yıllık lanet...

Kırmızı halıdan, sahnedeki unutulmaz performanslara kadar her an bu özel gecenin izi olarak kaydedilecek. Ancak pek çok Hollywood yıldızı kendini, viral olacak bir selfie'den sakınmak isteyebilir.
Kameraları gördüklerinde en muhteşem halleriyle poz veren yıldızlar, 10 yıl önce çekilen bir selfie'nin lanetinden sonra bu konuda biraz çekimser davranabilir.
Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; söz konusu lanet Ellen DeGeneres'in 2014 yılında paylaştığı, dünyanın en ünlü isimlerinin yer aldığı selfie'nin laneti.
Ellen’ın Twitter’dan “Bradley’nin kolu biraz daha uzun olsaydı gelmiş geçmiş en iyi fotoğraf olacaktı!” diyerek paylaştığı bu selfie, ortalığı resmen kasıp kavurmuştu.
Selfie laneti, 10 yıldır kameraya gülümseyen ünlülerin yakasını adeta bırakmıyor.
Ellen DeGeneres, Kevin Spacey, Brad Pitt, Angelina Jolie, Bradley Cooper, Jared Leto, Julia Roberts, Meryl Streep, Lupita Nyong'o, kardeşi Peter, Jennifer Lawrence ve Channing Tatum'un yer aldığı selfie'nin laneti hepsini etkiledi...
EN LANETLİ SELFİE
PROGRAMI SONA ERDİ
Ellen DeGeneres, yıllardır süren programının perde arkasında son derece kötü bir iş yeri yarattığı, çalışanlarını baskıladığı ile ilgili haberlerle uzun süre manşetlerden düşmedi. Hatta yeni adı X olan Twitter'da "yaşayan en kötü insan" olarak adlandırıldı.
CİNSEL TACİZ SKANDALI
Selfie'de yer alan en talihsiz isimlerden biri de Kevin Spacey oldu. Oscar ödüllü oyuncu 2017 yılında aktör Anthony Rapp'in onu yıllar önce Rapp henüz gençken cinsel saldırıyla suçlamasının ardından Netflix'in popüler dizisi House of Cards'tan kovuldu. Spacey daha sonra ABD ve İngiltere'de çok sayıda benzer suçlamayla karşı karşıya kalırken projeleri de bir bir iptal edildi.
EFSANE AŞIKLAR KANLI BIÇAKLI OLDU
Jennifer Aniston'dan ayrılıp Bay ve Bayan Smith (Mr. & Mrs. Smith) filmindeki rol arkadaşı Angelina Jolie ile birlikte olmaya başlayan Brad Pitt, yaşayacaklarından habersiz gülümsemişti. Oysa hayranlarının BrAngelina olarak adlandırdığı, çocuklarının da katıldığı rüya gibi bir törenle evlenen çift, artık birbiriyle neredeyse kanlı bıçaklı.
45 YILLIK EVLİLİK BİTTİ
Hollywood'un en başarılı isimlerinden biri olan Meryl Streep de lanetten nasibi aldı. Streep'in geçtiğimiz aylarda 45 yıllık eşi Don Gummer ile 2017 yılından beri ayrı olduğu ortaya çıktı.
BİR TÜRLÜ OSCAR ALAMADI
Bradley Cooper, 2014 yılında ikinci Oscar'ına aday gösterilmişti. Cooper bu adaylıktan sonra 10 defa daha Oscar Ödülleri'ne aday gösterildi ve ne yazık ki hiçbirinde sahneye çıkıp Oscar alamadı.