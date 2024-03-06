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Dilan Çiçek Deniz hakkında bomba iddia! Ortalığı ayağa kaldırdı, valeyi işinden etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.03.2024 11:55
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Son dönemde yüzündeki değişimle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz hakkında bu defa bomba bir iddia ortaya atıldı. Deniz'in bir mekana gazetecilerin gelmesi ile birlikte ortalığı ayağa kaldırdığı iddia edildi. Deniz'in mekan yetkileriyle karşı karşıya gelmesi sonucu bir vale işinden oldu.

Dilan Çiçek Deniz hakkında bomba iddia! Ortalığı ayağa kaldırdı, valeyi işinden etti

2014 Miss Turkey yarışmasında ikinci olduktan sonra oyunculuk kariyerine adım atan Dilan Çiçek Deniz rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Son dönemde yüzündeki değişimle sık sık gündeme gelen Dilan Çiçek Deniz "Bdem göz, çene dolgusu ve Fransız askısı" yaptırmıştı.

dilan çiçek

Estetikleri eleştirilen Deniz bu defa bomba bir iddia ile gündeme geldi. Aramızda Kalmasın programının sunucularından Müge Dağıstanlı ünlü oyuncu yüzünden bir valenin işsiz kaldığını söyledi.

aramızda kalmasın

'ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI'

Dağıstanlı; 'Dilan Çiçek Deniz bir mekanda gazetecilerin olduğu yere gelmesinden rahatsız oldu ve 'Gazeteciler benim olduğum yere neden geliyorlar? Kim haber veriyor?' diyerek ortalığı ayağa kaldırdı.

aramızda kalmasın 2

'GÜCÜNÜZ VALEYE Mİ YETİYOR?'

İşletmenin yetkileri ise valeyi suçlu buldu ve valenin haber verdiğini düşünerek valeyi işten çıkardılar' dedi. Müge Dağıstanlı 'Gücünüz valeyi mi yetiyor?' diyerek isyan etti.

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