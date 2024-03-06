Dilan Çiçek Deniz hakkında bomba iddia! Ortalığı ayağa kaldırdı, valeyi işinden etti

2014 Miss Turkey yarışmasında ikinci olduktan sonra oyunculuk kariyerine adım atan Dilan Çiçek Deniz rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Son dönemde yüzündeki değişimle sık sık gündeme gelen Dilan Çiçek Deniz "Bdem göz, çene dolgusu ve Fransız askısı" yaptırmıştı.

Estetikleri eleştirilen Deniz bu defa bomba bir iddia ile gündeme geldi. Aramızda Kalmasın programının sunucularından Müge Dağıstanlı ünlü oyuncu yüzünden bir valenin işsiz kaldığını söyledi.

'ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI'

Dağıstanlı; 'Dilan Çiçek Deniz bir mekanda gazetecilerin olduğu yere gelmesinden rahatsız oldu ve 'Gazeteciler benim olduğum yere neden geliyorlar? Kim haber veriyor?' diyerek ortalığı ayağa kaldırdı.

'GÜCÜNÜZ VALEYE Mİ YETİYOR?'

İşletmenin yetkileri ise valeyi suçlu buldu ve valenin haber verdiğini düşünerek valeyi işten çıkardılar' dedi. Müge Dağıstanlı 'Gücünüz valeyi mi yetiyor?' diyerek isyan etti.