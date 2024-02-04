Genç Semih gollerine devam ediyor! Trabzonspor maçını da boş geçmedi, attığı golle izleyenleri kendisine hayran bıraktı

Beşiktaş formasıyla bu sezon adeta harikalar yaratan genç yıldız Semih Kılıçsoy gollerine devam ediyor. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 5 gol 1 asist ile takımını sırtlayan genç yıldız Trabzonspor'a karşı oynanan derbi mücadelesinde de ilk 11'de şansı buldu.

İZLEYENLERİ HAYRAN BIRAKTI

Siyah-Beyazlılar'ın hızlı şekillenen atağında Rashica'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Semih, düzgün bir vuruşla topu kaleye gönderirken mücadelenin 44. dakikasında takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

2005 DOĞUMLU GENÇ SEMİH!

2005 doğumlu Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de ilk golünü attı. Siyah-beyazlı formayla gol atan en genç 3. oyuncu olan Semih bu sezon Süper Lig'de attığı 6 golle Beşiktaş'ın en skorer ismi oldu.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

