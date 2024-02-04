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Genç Semih gollerine devam ediyor! Trabzonspor maçını da boş geçmedi, attığı golle izleyenleri kendisine hayran bıraktı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.02.2024 19:54 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de heyecan 24'ncü hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk ederken ilk yarının son bölümünde sahneye çıkan Semih Kılıçsoy attığı müthiş golle gündem oldu. İşte detaylar...

Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş formasıyla bu sezon adeta harikalar yaratan genç yıldız Semih Kılıçsoy gollerine devam ediyor. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 5 gol 1 asist ile takımını sırtlayan genç yıldız Trabzonspor'a karşı oynanan derbi mücadelesinde de ilk 11'de şansı buldu.

İZLEYENLERİ HAYRAN BIRAKTI

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Siyah-Beyazlılar'ın hızlı şekillenen atağında Rashica'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Semih, düzgün bir vuruşla topu kaleye gönderirken mücadelenin 44. dakikasında takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

2005 DOĞUMLU GENÇ SEMİH!

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2005 doğumlu Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de ilk golünü attı. Siyah-beyazlı formayla gol atan en genç 3. oyuncu olan Semih bu sezon Süper Lig'de attığı 6 golle Beşiktaş'ın en skorer ismi oldu.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

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