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  4. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya'da Beyşehir ve Hüyük'ü ziyaret etti:

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya'da Beyşehir ve Hüyük'ü ziyaret etti:

22.07.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Son 20 yılda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz yatırımların meyvesini hamdolsun birer birer topluyoruz. Hüyük'ten, Konya'nın ilçelerinden, Konya'dan nice yıldızları, nice şampiyonları, bu ay yıldızı dalgalandıracak kahramanları yetiştireceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'nın Hüyük ilçesindeki Çilek Festivali'ne katıldı.

Kentte katıldığı açılışların ardından ilk olarak Beyşehir ilçesine uğrayan Bakan Kasapoğlu, burada bakanlığa ait, yapımı süren bazı spor tesislerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

İlçedeki tarihi Eşrefoğlu Camisi'ni gezen Kasapoğlu, cami çıkışında bir kahvehanede oturarak, vatandaşlarla çay içip, sohbet etti.

Daha sonra Hüyük ilçesine geçen Kasapoğlu, burada düzenlenen Çilek Festivali'ne katıldı.

Festival alanında vatandaşlara hitap eden Bakan Kasapoğlu, Türkiye'de gençlerle gurur duyduğunu ve sporu sadece birkaç branştan ibaret olan bir anlayış içinde görmediklerini söyledi.

Voleyboldan yüzmeye, güreşten okçuluğa, bisiklete kadar 60'tan fazla branş için ülkede yatırımlar yapıldığını dile getiren Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 20 yılda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz yatırımların da meyvesini hamdolsun birer birer topluyoruz. Hüyük'ten, Konya'nın ilçelerinden, Konya'dan nice yıldızları, nice şampiyonları, bu ay yıldızı dalgalandıracak kahramanları yetiştireceğiz. İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletecek yıldızları yetiştireceğiz. Türkiye'nin dört bir tarafında, doğusunda batısında, kuzeyiyle güneyiyle en ücra noktalarına kadar tüm bu tesisleri birer inci tanesi gibi dizdiysek bundan sonra da aynı heyecanla inanarak, koşarak, sinerji ile milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

Millet için eser üretmeye, taş üstüne taş koymaya durmadan yorulmadan devam edeceklerini kaydeden Kasapoğlu, "Bizim siyasetimiz, eser siyaseti. Biz 20 yıldan beri başkalarının yüz yılda yapamadığını hamdolsun gençlik alanında sığdırdık, spor alanında sığdırdık, eğitimde sığdırdık, kültürde sığdırdık, turizmde sığdırdık, sağlıkta sığdırdık, yine bu çıta hep yukarılarda olacak." diye konuştu.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da bakanlık tarafından yaptırılacak, projesi hazırlanmış yeni bir kütüphane için ilçe halkına söz verdi.

Tören sonunda Bakan Kasapoğlu ve protokol üyeleri, toplu halde, ilçede yapımı tamamlanan tesislerin sembolik olarak kurdelesini kesti.

Kasapoğlu tören alanından ayrılmadan önce son olarak örste demir dövdü.

Festivale AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Hüyük İlçe Başkanı Mehmet Çiğdem, sanatçılar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya'da Beyşehir ve Hüyük'ü ziyaret etti:

- "Son 20 yılda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz yatırımların meyvesini hamdolsun birer birer topluyoruz. Hüyük'ten, Konya'nın ilçelerinden, Konya'dan nice yıldızları, nice şampiyonları, bu ay yıldızı dalgalandıracak kahramanları yetiş

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya'da Beyşehir ve Hüyük'ü ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya'da Beyşehir ve Hüyük'ü ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya'da Beyşehir ve Hüyük'ü ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya'da Beyşehir ve Hüyük'ü ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya'da Beyşehir ve Hüyük'ü ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya'da Beyşehir ve Hüyük'ü ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya'da Beyşehir ve Hüyük'ü ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya'da Beyşehir ve Hüyük'ü ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya'da Beyşehir ve Hüyük'ü ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya'da Beyşehir ve Hüyük'ü ziyaret etti

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Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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