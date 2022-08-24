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Geri dönmek istiyor, Galatasaray'dan ayrıldığına bin pişman! Taraftar takımda istemiyor

24.08.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekip 8 yeni isimle kadrosunu güçlendirirken, yaşanan ayrılıklarla da ses getirmeye devam ediyor. Okan Buruk bir çok isim için verdiği olumsuz raporla gönderilmesine izin verirken, Marcao ayrılığı oldukça ses getirmişti. Ancak Brezilyalı yıldızın İspanya macerası hiç de beklediği gibi gitmiyor. İşte detaylar...

Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sevilla
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Süper Lig'de ilk 3 haftanın sonunda 2 mağlubiyet 1 galibiyet alan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Şu ana kadar kadrosuna kattığı 8 isimle taraftarın yüzünü güldüren Sarı-Kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira, Mertens isimlerinde mutlu sona ulaşmıştı.

O AYRILIK ÇOK KONUŞULDU!

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Sarı-Kırmızılılar'da yapılan bu transferlerin yanında, yaşanan ayrılıklar da oldukça ses getirdi. Diagne, Mohamed, Babel gibi isimlerle yollarını ayırırken, Morutan sezon sonuna kadar Pisa'ya kiralanmıştı. Öte yandan Galatasaray'da İspanyol ekibi Sevilla'ya 12 milyon Euro bonservis bedeli ve bonuslarla takımdan gönderilen Marcao vedası oldukça ses getirmişti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI!

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Marcao, yeni takımıyla sözleşme imzalarıyla düzenlenen basın toplantısında duygusal anlar yaşadı. Brezilyalı futbolcu "İdolün kim?" sorusuna vefat eden abisinin ismini söyledi ve gözyaşlarına hakim olamadı. Marcao'nun abisi Dionatan Teixeira, 2017 yılında hayatını kaybetmişti. Marcao'nun kendisi gibi futbolcu olan abisi Dionatan Teixeira Slovakya milli takımını seçmişti.

TARAFTARDAN TEPKİ!

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Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçlarında gösterdiği performansın ardından uzun bir süre transferi konuşulan ve sonunda İspanya'nın Sevilla takımına giden Marcao için taraftarlar isyan bayrağını çekti.

HİÇBİR MAÇTA FORMA GİYMEDİ

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11 Temmuz 2022 tarihinde İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Galatasaray'dan Marcao ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuştu. Ancak o zamandan sonra sakatlığı sebebiyle hiçbir La Liga maçında Marcao forma giyemedi. Ayrıca Sevilla bugün Brezilyalı oyuncunun sakatlığından dolayı antrenmanda yer almadığını duyursa da Sarı-Kırmızılı ekip ile yollarını ayıran Marcao İspanya'ya gittiğine bin pişman olurken, Galatasaray'a dönme fırsatı olsa geri dönmek istediği de İspanyol taraftarlar arasında konuşuluyor.

YILIN EN KÖTÜ TRANSFERİ

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Galatasaray'dan 12 milyon Euro karşılığında Sevilla'nın yolunu tutan Marcao'nun transferinde 3 milyon Euro'luk da bonus bulunuyordu. Ancak Sevilla taraftarı bir buçuk aylık süreçte Sevilla formasını henüz giyemeyen Marcao için yılın en kötü transferi yorumlarında bulunuyor. Taraftar forumlarında Marcao konusunda umutsuz olan Sevilla taraftarı bu durumu dile getiriyor.

MARCAO FOTOĞRAFLARI

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