Gerzek Şaban filmi nerede çekildi? Gerzek Şaban filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Türk sinemasının en önemli filmlerinden biri olan Gerzek Şaban filmi bu gece Show TV'de seyircilerle buluşacak. Başrollerinde Kemal Sunal, Yadigar Ejder, Rıza Pekkutsal gibi başarılı isimlerin yer aldığı Gerzek Şaban filmi Erdoğan Tünaş tarafından kaleme alındı. 85 dakika süren filmin yönetmeni Natuk Baytan, yapımcısı Yahya Kılıç.

GERZEK ŞABAN KONUSU NEDİR?

Gerzek Şaban filminde birbirine benzeyen bir gangster ile bir figüranın hikayesi ekranlarda olacak. Figüranlık yaparak geçimini sağlayan Osman'ın hayatı bir gün gazinoya gitmesiyle değişir.

İnsanlar gazinoda Osman'ın yanına gidip ona haraç verir. Seyfi adındaki gangster ile Osman'ın benzemesinden kaynaklanan bu durum Osman'ın hayatını değiştirir.

GERZEK ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ? Gerzek Şaban filminin çekimlerinin büyük bölümü İstanbul Zekeriyaköy'de gerçekleşti.