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Gerzek Şaban filmi nerede çekildi? Gerzek Şaban filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

13.08.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasım 1980'de gösterime giren Gerzek Şaban filmi bu gece Show TV ekranlarında yerini alacak. Gerzek Şaban filminin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Yadigar Ejder, Rıza Pekkutsal gibi usta oyuncular yer alıyor. Dizinin yönetmeni Natuk Baytan yapımcısı ise Yahya Kılıç. İşte ayrıntılar...

Türk sinemasının en önemli filmlerinden biri olan Gerzek Şaban filmi bu gece Show TV'de seyircilerle buluşacak. Başrollerinde Kemal Sunal, Yadigar Ejder, Rıza Pekkutsal gibi başarılı isimlerin yer aldığı Gerzek Şaban filmi Erdoğan Tünaş tarafından kaleme alındı. 85 dakika süren filmin yönetmeni Natuk Baytan, yapımcısı Yahya Kılıç.

GERZEK ŞABAN KONUSU NEDİR?

Gerzek Şaban filminde birbirine benzeyen bir gangster ile bir figüranın hikayesi ekranlarda olacak. Figüranlık yaparak geçimini sağlayan Osman'ın hayatı bir gün gazinoya gitmesiyle değişir.
İnsanlar gazinoda Osman'ın yanına gidip ona haraç verir. Seyfi adındaki gangster ile Osman'ın benzemesinden kaynaklanan bu durum Osman'ın hayatını değiştirir.

GERZEK ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?

GERZEK ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Gerzek Şaban filminin çekimlerinin büyük bölümü İstanbul Zekeriyaköy'de gerçekleşti.

GERZEK ŞABAN OYUNCULARI KİMLER?

GERZEK ŞABAN OYUNCULARI KİMLER?
* Kemal Sunal - Osman / Seyfi * Ülkü Özen - Lale * Rıza Pekkutsal - Rejisör Cemal * Kudret Karadağ - Seyfi'nin Adamı * Muhteşem Durukan - Konyakçı * Nejat Gürçen - Hamdi * Reha Yurdakul - Mafya şefi Abbas * Yadigar Ejder - Kahveci Hamza * Arap Celal - Arap Celal * Erdoğan Seren - Seyfi'nin Adamı * Baki Tamer - Seyfi'nin Adamı
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Anahtar Kelimeler:
Show TV
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