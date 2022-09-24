Nuri Çamur, boşanma konusunda görüşmek için eşi Dilek Çamur'un Orman Sokak'ta kaldığı eve gitmiş, aralarında çıkan tartışma üzerine eşine ve evde bulunan akrabaları Damla Çubukçu ile Ayşe Kılıç'a tabancayla ateş ederek aynı tabancayla intihar girişiminde bulunmuştu.

Giresun'da eşi tarafından öldürülen kadın ve akrabası defnedildi

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