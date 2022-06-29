YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Girişi suyla dolan binaya karyola demirinden kurdukları "köprü"den ulaşıyorlar

Girişi suyla dolan binaya karyola demirinden kurdukları "köprü"den ulaşıyorlar

29.06.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde taşkın nedeniyle girişi su altında kalan binanın sakinleri, evlerine birinci katın balkonundan kurdukları düzenekle girip çıkıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sağanağın ardından meydana gelen taşkın nedeniyle giriş katı su altında kalan binaya giriş çıkış, tahta ve karyola demirinden yapılan "köprü" ile sağlanıyor.

Kastamonu'da etkili olan sağanak, Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın taşmasına neden oldu. Taşan su, ilçe merkezindeki pek çok binanın bodrum ve giriş katlarının dolmasına yol açtı.

Giriş katını su basan binalardan biri olan 20 daireli Fatih Özen Apartmanı'nın sakinleri, tahta ile yatak demirinden yapılan köprüyle evlerine ulaşıyor.

Binanın birinci katında yaşayan inşaat işçisi Ramazan Ayhan, hem kendisinin hem de komşularının binaya girip çıkabilmeleri için kullanmadığı ranzaların demirinden köprü oluşturmaya karar verdi.

Binanın birinci katının balkonundan dışarıya doğru iki uzun tahta kullanan Ayhan, tahtaların üzerine de birbirine bağladıkları karyola demirlerini yerleştirdi.

Ayhan, AA muhabirine, Bozkurt'a geçen yıl yaşanan sel felaketinin ardından yıkılan köprülerin yeniden inşa edilmesi için çalışmaya geldiğini söyledi.

Evde kullanmadıkları ranzalar bulunduğunu belirten Ayhan, "Kendi imkanlarımızla birleştirdik ve binadaki giriş çıkışı sağladık. Su çekilinceye kadar bu köprüyü kullanacağız. Binadaki komşularımız buradan inip işine gücüne gidebiliyor. Komşularımız market ihtiyaçlarını böyle sağlamış oluyor." dedi.

Girişi suyla dolan binaya karyola demirinden kurdukları "köprü"den ulaşıyorlar

- Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde taşkın nedeniyle girişi su altında kalan binanın sakinleri, evlerine birinci katın balkonundan kurdukları düzenekle girip çıkıyor

Girişi suyla dolan binaya karyola demirinden kurdukları "köprü"den ulaşıyorlar

Girişi suyla dolan binaya karyola demirinden kurdukları "köprü"den ulaşıyorlar

Girişi suyla dolan binaya karyola demirinden kurdukları "köprü"den ulaşıyorlar

Girişi suyla dolan binaya karyola demirinden kurdukları "köprü"den ulaşıyorlar

Girişi suyla dolan binaya karyola demirinden kurdukları "köprü"den ulaşıyorlar

Girişi suyla dolan binaya karyola demirinden kurdukları "köprü"den ulaşıyorlar

Girişi suyla dolan binaya karyola demirinden kurdukları "köprü"den ulaşıyorlar

Girişi suyla dolan binaya karyola demirinden kurdukları "köprü"den ulaşıyorlar

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
03:05
Sabah
05:07
Öğle
12:53
İkindi
16:54
Akşam
20:29
Yatsı
22:22

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Çarşamba

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
İğdir Eczanesi
Arac
Araç Eczanesi
Arac
Umut Eczanesi
Azdavay
Emin Eczanesi
Bozkurt
Lokman Eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sokak ortasında çırılçıplak koşarak dehşet saçtı

Sokak ortasında çırılçıplak koşarak dehşet saçtı

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Tatil fantezileri pahalıya patladı!

Tatil fantezileri pahalıya patladı!

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.