Girişimci İş Adamları Vakfı Trabzon Şubesi törenle açıldı

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Genel Başkanı Mehmet Koç, "İhracatımız artıyor, ithalatımız da artıyor. 2022 Haziran'ında ihracatımız 127 milyar dolar, ithalatımız ise 140 milyar dolar. Enerji ve altını çıkarırsanız aslında ithalatımız ve ihracatımız denk." dedi.

Kentte bir otelde düzenlenen Girişimci İşadamları Vakfı Trabzon Şubesi'nin açılış töreninde konuşan Koç, Türkiye'de girişimciliği tabana yaymak istediklerini belirterek, "Şu anda Türkiye rotası belli, nereye gideceğini bilen ne yapmak istediğini bilen, bunun için nelere ihtiyacı olduğunu bilen bir ülke." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ihracatı iyi giden bir ülke olduğunu belirterek, "İhracatımız artıyor, ithalatımız da artıyor. 2022 Haziran'ında ihracatımız 127 milyar dolar, ithalatımız ise 140 milyar dolar. Enerji ve altını çıkarırsanız aslında ithalatımız ve ihracatımız denk." şeklinde konuştu.

Çalışarak her şeyin başarılabileceğinin altını çizen Koç, "Taşı delen, suyun, damlaların devamlılığıdır. İşinizin başınıza gitmezseniz işiniz sizi terk eder. İşinizi 1 gün terk edin işiniz sizi 1 ay terk eder. Bir girişimci 1 ay işe gitmesin ortada iş kalmaz." dedi.

Koç, Trabzon'da 9'uncu şubeyi açtıklarını hatırlatarak, "Buranın havası ve suyu insanları girişimci yapıyor. Biz buradan Türkiye'ye yayalım istiyoruz. 'Bize her yer Trabzon' diyen anlayışı biz de 'Her yerde iş yapabiliriz, biz her coğrafyada girişimci olabiliriz…' Avrupa'da, Amerika'da, Afrika'da dünyanın her yerinde." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de işsizlik yüzde 10'un altına indi. Yabancı işçi göçüne rağmen böyle oldu." diyen Koç, "Afrika'ya gidin veya nereye giderseniz gidin Türkiye deyince insanların ilgisi var. Neden? Biz hiçbir zaman sömürmemişiz. 600 sene imparatorluk olmuşuz bir defa bile bu insanların diline, dinine, ırkına hiçbir şekilde elimizi sürmemişiz ve sömürmemişiz." diye konuştu.

Trabzon’un bir bankası olmazı gerektiğinin altını çizen Koç, "Bana göre Trabzonluların Yatırım Kalkınma Bankası olması lazım. Madem girişimciyiz, buraya kadar geldik, Trabzon için bir hedefimiz olsun. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası öncülük yapabilir. Biz de vakıf olarak 1 milyon dolar koyabiliriz dedik. Girişimcinin en büyük problemi bankacılık sistemidir. Trabzon Girişimci İşadamları Vakfı buna öncülük edebilir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından GİV Trabzon Şube Başkanı Hasan Dilekoğlu, Koç'a tablo hediye etti.

Açılış törenine, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, ilçe belediye başkanları, diğer protokol üyeleri ve iş insanları katıldı.