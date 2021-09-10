Gnocchi nasıl yapılır? Gnocchi malzemeleri neler?

Gnocchi yaparken 100 gram parmesan peyniri, 100 gram mascarpone peyniri, 100 gram fontina peyniri ve 100 gram taleggio peyniri lazım olan malzemeler arasında yer alıyor. Gnocchi peynir sosu için peynir çeşitlerini ve rendelenmiş muskatı bir gece sütte bekletmek gerekiyor. İşte Gnocchi tarifi...
GNOCCHİ MALZEMELERİ NELERDİR?
* 1 kg patates
* Peynir sos için: 1 litre süt
* Tuz, karabiber
* 200 gram rendelenmiş parmesan
* 1 su bardağı un
* 6 adet yumurtanın sarısı
* Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat
* 2 çorba kaşığı tereyağı
* Yarım su bardağı un
* 100 gram mascarpone peyniri
* 100 gram taleggio peyniri
* 100 gram parmesan peyniri
* 100 gram fontina peyniri
GNOCCHİ TARİFİ
Patatesleri haşlayın ve rendeleyin. Yumurta sarılarını ayrı bir kapta çırpın ve rendelenmiş patatese ilave edin. Üstüne tuz, un ve karabiber ekleyip güzelce yoğurun.
Hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar alıp elinizle şekil verin. Ardından derin dondurucuda dondurun.
Peynir sos için, peynir çeşitlerini ve rendelenmiş muskatı sütte bir gece bekletmelisiniz. Ertesi gün tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyip kavurmaya başlayın. Süt ile peyniri ekleyip kaynatın. Bu esnada hamurları ayrı bir kapta kaynar suya ayın ve haşlayın. Peynir sos ile servis edin. Afiyet olsun...
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