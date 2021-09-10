Gnocchi nasıl yapılır? Gnocchi malzemeleri neler?

Gnocchi yaparken 100 gram parmesan peyniri, 100 gram mascarpone peyniri, 100 gram fontina peyniri ve 100 gram taleggio peyniri lazım olan malzemeler arasında yer alıyor. Gnocchi peynir sosu için peynir çeşitlerini ve rendelenmiş muskatı bir gece sütte bekletmek gerekiyor. İşte Gnocchi tarifi...

Patatesleri haşlayın ve rendeleyin. Yumurta sarılarını ayrı bir kapta çırpın ve rendelenmiş patatese ilave edin. Üstüne tuz, un ve karabiber ekleyip güzelce yoğurun.

Peynir sos için, peynir çeşitlerini ve rendelenmiş muskatı sütte bir gece bekletmelisiniz. Ertesi gün tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyip kavurmaya başlayın. Süt ile peyniri ekleyip kaynatın. Bu esnada hamurları ayrı bir kapta kaynar suya ayın ve haşlayın. Peynir sos ile servis edin. Afiyet olsun...