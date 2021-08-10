Gnocchi (Niyokki) nedir? Gnocchi nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

TV8'de yayınlanan sevilen program MasterChef Türkiye'de yarışmacılardan Gnocchi yapılması istendi. Program sonrası bir makarna çeşidi olan Gnocchi'nin tarifi ve malzemeleri araştırılmaya başlandı. Sevilen tarifin yapımında deniz mahsulleri bulunuyor.

GNOCCHİ NEDİR?

MasterChef Türkiye'de yarışmacılardan istenilen Gnocchi yemeğinin tarifi ve malzemeleri yarışma sonrası merak konusu oldu.

İtalyan mutfağına özgü bir makarna türü olan Gnocchi yani diğer ismiyle Niyokki deniz mahsulleri ile yapılmakta.

MALZEMELERİ NELER? 2 adet küçük boy yumurta sarısı 3 su bardağı un 2 adet büyük boy patates Sosu için; 3 çorba kaşığı zeytinyağı Taze fesleğen Yeteri kadar tuz ve taze çekilmiş karabiber 3 adet orta boy domates ya da domates püresi 5 diş sarımsak

GNOCCHİ TARİFİ... Öncelikle patatesler kabuklarıyla birlikte haşlanır. Sonrasında kabukları soyularak rendelenir. Patatesler soğumasının ardından serpilmiş un ile beraber patatesler bir tezgah üzerine alınarak çırpılmış yumurta sarıları eklenir.