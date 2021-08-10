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Gnocchi (Niyokki) nedir? Gnocchi nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

10.08.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de yarışmacılardan istenen yemek Niyokki adıyla da bilinen Gnocchi oldu. Program sonrası İtalyan mutfağına özgü bir makarna çeşidi olan Gnocchi'nin tarifi merak konusu oldu. Peki Gnocchi (Niyokki) nedir? Gnocchi nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

TV8'de yayınlanan sevilen program MasterChef Türkiye'de yarışmacılardan Gnocchi yapılması istendi. Program sonrası bir makarna çeşidi olan Gnocchi'nin tarifi ve malzemeleri araştırılmaya başlandı. Sevilen tarifin yapımında deniz mahsulleri bulunuyor.

GNOCCHİ NEDİR?

MasterChef Türkiye'de yarışmacılardan istenilen Gnocchi yemeğinin tarifi ve malzemeleri yarışma sonrası merak konusu oldu.
İtalyan mutfağına özgü bir makarna türü olan Gnocchi yani diğer ismiyle Niyokki deniz mahsulleri ile yapılmakta.

MALZEMELERİ NELER?

MALZEMELERİ NELER?
2 adet küçük boy yumurta sarısı 3 su bardağı un 2 adet büyük boy patates Sosu için; 3 çorba kaşığı zeytinyağı Taze fesleğen Yeteri kadar tuz ve taze çekilmiş karabiber 3 adet orta boy domates ya da domates püresi 5 diş sarımsak

GNOCCHİ TARİFİ...

GNOCCHİ TARİFİ...
Öncelikle patatesler kabuklarıyla birlikte haşlanır. Sonrasında kabukları soyularak rendelenir. Patatesler soğumasının ardından serpilmiş un ile beraber patatesler bir tezgah üzerine alınarak çırpılmış yumurta sarıları eklenir.
Yavaş yavaş un ilave edilir ve poğaça hamuru kıvamına gelene kadar hamur yoğurulur. Sonrasında hamur dinlenmeye alınır. Son olarak hamurları yarı santim kalınlıklarda açarak uzun şeritler halinde kesmelisiniz. Bu şeritlerden de 5 santime yakın parçalar alın. Ve son olarak her parçaya çatalı üzerinde yuvarlayarak şekil verebilirsiniz. Afiyet olsun.
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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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