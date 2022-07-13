Göbeklitepe'de bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, "tarihin sıfır noktası" olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi ziyaret ediyor.

Keşfedildiği günden bu yana turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Göbeklitepe, her yıl binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlamaya devam ediyor.

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçiler, Göbeklitepe'yi görme fırsatı buldu.

Giresun'dan gelen Harun Öztürk, AA muhabirine, daha önce Şanlıurfa'yı ziyaret ettiğini ancak ilk defa Göbeklitepe'yi görme imkanı bulduğunu söyledi.

Öztürk, "Bu tür değerlerimizin sadece Türkiye'de değil tüm dünyaya tanıtılması lazım. Herkesin buraları görmelerini tavsiye ederim. Bu değerlerimizi yaşayıp değerini bilmemiz lazım." diye konuştu.

Yavuz Akkaya ise arkadaşlarıyla geldiği Göbeklitepe'nin çok güzel bir yer olduğunu, çok etkilendiğini ifade ederek, herkesin burayı ziyaret etmesini tavsiye etti.