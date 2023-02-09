Gökhan Zan, Hatay'daki son durumu açıkladı! ''Yakınlarımdan 8 kişiyi gömdüm, mezarda yaşayan bir aile var...''

"MEZARDA YAŞAYAN BİR AİLE VAR"

"Bir tane aile var, 2 bacağı kesildi, 2 zihinsel engelli çocuğu var, onlar ne olacak. Mezarda yaşayan bir aile var mezarda açık alan diye. Onlarda çadır alamıyor çünkü isimlerini yazdıramamışlar. Onlar gibi bir sürü insan var. Bu insanlar isim yazdırmadan nasıl çadır alabilecek. Suistimal edenler de oluyor, bunun önüne geçemiyoruz. Askerlerimiz canla başla mücadele ediyor burada, her şeyi yapmaya çalışıyorlar fakat tek başlarına kalıyorlar. Daha iyi koordine olmak lazım, koordineyi sadece muhtarlar üzerinden hareket ettirebilirsek olmaz, profesyonel yetkililerle bunu koordine edilirse çok hızlı ilerleme sağlarız."