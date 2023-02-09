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Gökhan Zan, Hatay'daki son durumu açıkladı! ''Yakınlarımdan 8 kişiyi gömdüm, mezarda yaşayan bir aile var...''

09.02.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor'da Yardımcı Antrenörlük görevi yürüten ve Hatay'da yaşayan eski milli futbolcu Gökhan Zan, bölgedeki durumla alakalı son durumu aktarırken önünde bulunduğu enkaz için herkesi şaşırtan bir gerçeği açıkladı. Bölgedeki son durumu anlatan Gökhan Zan, yardım istedi.

Eski milli futbolcu ve Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan, Hatay'da yaşanan son durumu anlattı. Depremin ilk gününden beri bölgede olan Gökhan Zan, FOX TV'ye açıklamalarda bulundu.

"İSMİNİ AFAD'A YAZDIRAMAYANLAR MAALESEF ÇADIRINI ALAMIYOR"

"İSMİNİ AFAD'A YAZDIRAMAYANLAR MAALESEF ÇADIRINI ALAMIYOR"

"Şu anda Antakya'dayım. Çadır dağıtımı başladı. Sağ olsun burada askerlerimiz halkımıza çok yardımcı oluyor. Fakat burada eksik bir şey var: İsmini AFAD'a yazdıramayanlar maalesef çadırını alamıyor. Burada ulaşım çok zor, insanların arabası yok, alan çok büyük, AFAD'ın olduğu bölgeye kadar gidebilmek imkansız. Fakat isim yazdırabilenler sadece alabiliyor. Gerisi çok mağdur durumda."

"HERKES İSİM VERİYOR, BİR İSİM ÜZERİNDEN 3-4 DEFA ALABİLİYOR"

"HERKES İSİM VERİYOR, BİR İSİM ÜZERİNDEN 3-4 DEFA ALABİLİYOR"

"AFAD yetkililerinden ricamız, devlet yetkililerinden ricamız, İçişleri başkanlığımızdan, Cumhurbaşkanımızdan, siyasi parti genel başkanlarımızdan ve sivil toplum örgütlerinden ricamız ne olur, milletin ne kimliği var, hiçbir şeyi yok. Bunun önüne geçemeyiz. Herkes isim veriyor, bir isim üzerinden 3-4 defa alabiliyor. Alamayan bir sürü insan var mağdur durumda oluyor."

"YAKINLARIMDAN 8 KİŞİYİ GÖMMEK İÇİN MEZARLIĞA GELDİM"

"YAKINLARIMDAN 8 KİŞİYİ GÖMMEK İÇİN MEZARLIĞA GELDİM"

"Şu anda halk buraya gelmiş durumda. Çadır alamıyor, soğuktan ölecek olan bebekler var, sıkıntılı olan durumlar var, zihinsel engelli aileler var, ben şu anda ailemden, yakınlarımdan 8 kişiyi gömmek için mezarlığa geldim. Buna rağmen halkımın yanıan gelip onların sesini duyurmaya geldim. Gerçekten halk mağdur durumda. İsim yazdıramayanlar çadır alamıyor. Peki isim yazdıramadık, bu insanlar ne olacak? Sokakta mı kalacaklar, sokakta mı bekleyecekler..."

"MEZARDA YAŞAYAN BİR AİLE VAR"

"MEZARDA YAŞAYAN BİR AİLE VAR"

"Bir tane aile var, 2 bacağı kesildi, 2 zihinsel engelli çocuğu var, onlar ne olacak. Mezarda yaşayan bir aile var mezarda açık alan diye. Onlarda çadır alamıyor çünkü isimlerini yazdıramamışlar. Onlar gibi bir sürü insan var. Bu insanlar isim yazdırmadan nasıl çadır alabilecek. Suistimal edenler de oluyor, bunun önüne geçemiyoruz. Askerlerimiz canla başla mücadele ediyor burada, her şeyi yapmaya çalışıyorlar fakat tek başlarına kalıyorlar. Daha iyi koordine olmak lazım, koordineyi sadece muhtarlar üzerinden hareket ettirebilirsek olmaz, profesyonel yetkililerle bunu koordine edilirse çok hızlı ilerleme sağlarız."

"GİDİLMEYEN NOKTALAR VAR"

"GİDİLMEYEN NOKTALAR VAR"

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Darise Bakanlığı ile iletişim halindeyim, onlarda elinden geleni yapıyorlar dün geceden beri. Halkımız için her şeyi yapıyorlar ancak yollar kapalı, alternatif yol yok, bir tek yol üzerinden gidilmeye çalışılıyor, kepçeler, vinçler çok yavaş ilerliyor. Evet dün yaptığım açıklamadan sonra oraya intikal ettiler, doğru fakat onlarcası daha yüzlercesi daha var göçük altında. Gidilmeyen noktalar var. Ben az önce yoldan yine geçtim aynı şekilde kepçeler ve vinçler beklemekte. Boş arazide neden bekleniyor."

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