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Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

12.07.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı'nın son günü Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret eden tatilciler yoğunluğa neden oldu.

Bayram tatili için Türkiye'nin farklı kentlerinden Bolu'ya gelenler, kentin doğal güzelliklerini gezme imkanı buldu.

Gerek turlarla gerekse kendi araçlarıyla kente gelen vatandaşlar, Abant ve Yedigöller Milli Parkları ile Gölcük Tabiat Parkı'nı dolaştı.

Özellikle Bolu'ya yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta bulunan, çam ve köknar ağaçları arasındaki Gölcük Tabiat Parkı'nda ziyaretçi yoğunluğu oluştu.

Göl çevresinde yürüyüş yapıp bisiklete binen, golf arabalarıyla tur atan tatilciler, piknik yaparak hoş vakit geçirdi.

Tatilciler, göl etrafında kurulan iskelelerde manzaraya karşı fotoğraf da çektirdi.

Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Bolu yoğunluk

Bolu Namaz Vakitleri 12 Temmuz Salı

İmsak
03:31
Sabah
05:26
Öğle
13:04
İkindi
17:02
Akşam
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Yatsı
22:19
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