Görenler gözlerine inanamadı! Maçtan 1 saat önce Galatasaray Sivasspor karşılaşmasının skorunu paylaştı... Nokta atışı bildi!

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray Sivasspor'u 6-1 gibi şok bir skorla mağlup etmesinin yankıları sürerken, ünlü sosyal medya platformu X'te bir kullanıcının maçtan saatler önce paylaştığı gönderi gündem oldu.

MAÇ SONUCUNU BİLDİ

Alper Kahveci isimli genç bir kullanıcı maçtan yaklaşık 1 saat önce yaptığı paylaşımda 'Maalesef biraz önce yatmış olduğum istiharede Galatasarayın 6-1 kazandığını gördüm' ifadelerini kullanırken bu paylaşım maç sonu olay oldu.

Gönderi kısa sürede 3 milyondan fazla kişi tarafından görüntülenirken, binlerce de yorum aldı.

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