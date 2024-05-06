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  4. Görenler gözlerine inanamadı! Maçtan 1 saat önce Galatasaray Sivasspor karşılaşmasının skorunu paylaştı... Nokta atışı bildi!

Görenler gözlerine inanamadı! Maçtan 1 saat önce Galatasaray Sivasspor karşılaşmasının skorunu paylaştı... Nokta atışı bildi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.05.2024 08:31
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Galatasaray kritik mücadelede sahasında ağırladığı Sivasspor'u 6-1 mağlup ederken, karşılaşmanın skorunu 1 saat öncesinden bilen bir X kullanıcısı maçın ardından gündem oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray Sivasspor'u 6-1 gibi şok bir skorla mağlup etmesinin yankıları sürerken, ünlü sosyal medya platformu X'te bir kullanıcının maçtan saatler önce paylaştığı gönderi gündem oldu.

MAÇ SONUCUNU BİLDİ

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Alper Kahveci isimli genç bir kullanıcı maçtan yaklaşık 1 saat önce yaptığı paylaşımda 'Maalesef biraz önce yatmış olduğum istiharede Galatasarayın 6-1 kazandığını gördüm' ifadelerini kullanırken bu paylaşım maç sonu olay oldu.

Gönderi kısa sürede 3 milyondan fazla kişi tarafından görüntülenirken, binlerce de yorum aldı.

İŞTE O YORUMLARDAN BAZILARI...


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