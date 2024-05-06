Görenler gözlerine inanamadı! Maçtan 1 saat önce Galatasaray Sivasspor karşılaşmasının skorunu paylaştı... Nokta atışı bildi!

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray Sivasspor'u 6-1 gibi şok bir skorla mağlup etmesinin yankıları sürerken, ünlü sosyal medya platformu X'te bir kullanıcının maçtan saatler önce paylaştığı gönderi gündem oldu.
Alper Kahveci isimli genç bir kullanıcı maçtan yaklaşık 1 saat önce yaptığı paylaşımda 'Maalesef biraz önce yatmış olduğum istiharede Galatasarayın 6-1 kazandığını gördüm' ifadelerini kullanırken bu paylaşım maç sonu olay oldu.
Gönderi kısa sürede 3 milyondan fazla kişi tarafından görüntülenirken, binlerce de yorum aldı.