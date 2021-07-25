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Gözde Türker kimdir? Gözde Türker kaç yaşında? Kardeşlerim dizisinin Harika’sı evlendi!

25.07.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşlerim dizisindeki Harika rolü ile dikkat çeken Gözde Türker, uzun süredir birlikte olduğu Anıl Güler ile evlendi. 25 yaşındaki başarılı oyuncu, muhteşem bir düğünle dünya evine girerken, rol arkadaşları da Gözde Türker’i yalnız bırakmadı. ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisindeki rolü ile oldukça beğenilen Türker, nişanlısı Anıl Güler ile dün akşam hayatını birleştirdi. Peki, Gözde Türker kimdir?

Kardeşlerim dizisinde Celil Nalçakan, Fadik Atasoy ve Ahu Yağtu gibi isimlerle rol alan Gözde Türker, dün nişanlısı Anıl Güler ile evlendi. Başarılı oyuncu Gözde Türker’i bu mutlu gününde rol arkadaşları da yalnız bırakmadı. Sevenleriyle eğlenceli vakitler geçiren Gözde Türker ve Anıl Güler çifti, sosyal medyada gündem oldu. Gelinliği ile dikkat çeken Türker’e sosyal medyadan beğeni yağdı.

Kardeşlerim dizisinin Harika’sı dünya evine girdi!

Kardeşlerim dizisinde Harika karakterine hayat veren Gözde Türker, uzun bir süredir nişanlı olduğu Anıl Güler ile dün dünya evine girdi.
Sevenleri ve rol arkadaşlarının da yer aldığı düğün, eğlenceli anlara sahne oldu.
Dizide asi bir lise öğrencisini canlandıran ve performansıyla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çeken Türker'i, rol arkadaşları Lizge Cömert ve Lilya İrem Salman yalnız bırakmadı.
Gözde Türker'in gelinlik tercihi de büyük beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları, güzel oyuncu için "En güzel gelin", "Gelin harika, gelinlik mükemmel", "Göz kamaştırıyor" yorumlarında bulundu.
25 yaşındaki genç oyuncu Gözde Türker ile Anıl Güler'e, sosyal medyada takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.
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