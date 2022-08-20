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  4. Gözleri yemek tabağı büyüklüğündeki kalamar kıyıya vurdu! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Gözleri yemek tabağı büyüklüğündeki kalamar kıyıya vurdu! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

20.08.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki kayalık bir kumsalda, gözleri yemek tabağı büyüklüğünde olan 4,3 metrelik devasa bir kalamar keşfedildi. Kayaya vuran kalamar uzmanları şaşkına çevirdi.

Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki Scarborough Plajı'nda 4.3 metre büyüklüğünde devasa bir deniz canlısına rastlandı. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi omurgasız zooloğu Mike Vecchione, "Daha öncesinde başka büyük kalamarlar keşfedildi ancak bunun en büyüğü olduğuna eminim” diyerek keşfin önemini vurguladı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Devasa büyüklükteki kalamarın ölüm nedeni ve şekli henüz bilinmezken uzmanlar araştırmalarını derinleştirdiğini ifade etti. Uzmanlar kalamarın cildinin çoğunun aşındığını ve bazı kollarının kırıldığına vurgu yaparak kayaların ölümüne neden olabileceğini dile getirdi. Bazı uzmanlar ise deniz canlısının beslenmek için sığ sulara girdiğini ve bir gemi pervanesine çarptığını düşündüklerini ifade etti.
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Anahtar Kelimeler:
kalamar Cape Town güney afrika
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