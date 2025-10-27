Göztepe maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması!

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmada gülen taraf 3-1'lik skorla ev sahibi ekip olurken Sarı-Kırmızılılar zorlu bir virajı daha kayıpsız döndü ve namağlup liderlik serisini sürdürdü.
Karşılaşmanın ardından mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile ezeli rakibi Fenerbahçe'yi kıyasladı.
Okan Buruk'un kadro tercihlerine değinen Rıdvan Dilmen, "Okan Buruk'ta büyük sürprizler olmuyor, hatta küçük sürprizler de olmuyor. Bugün herhalde ligimizde medyanın hiç yanılmadığı takım Galatasaray'dır. 'Böyle çıkar' dediler, böyle çıktı. Savunmayı ve ön tarafı Bodo maçından sonra bozmadı, sadece zaruretten Torreira’yı değiştirmek zorunda kaldı." dedi.
Osimhen'e ayrı parantez açan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe’ye 'Tadic’le, Dzeko’yla nasıl şampiyon olmaz?' diyorsunuz ama diğer taraftan, uzaydan başka bir adam geliyor Osimhen diye. Hakikaten dünya futbolunda çok özel bir hedef santrfor." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın başarısında Okan Buruk'un payına vurgu yapan Dilmen, "Galatasaray 10 haftada 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray Türkiye’de oynadığı 21 maçta sadece 1 kez berabere kalmış, diğer maçlarını kazanmış. Bunu sadece kadro veya stat kalitesiyle ölçemeyiz. Burada hoca kalitesi de var" şeklinde konuştu.
Galatasaray'ın rakiplerinden farklı bir noktada olduğunu aktaran ünlü yorumcu, "O kadar güç farkı oldu ki Fenerbahçe elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen Galatasaray’ı yakalayamıyor. Bugün maçı izliyorsunuz, 'Acaba Göztepe Galatasaray’a rakip olabilir mi?' diyorsunuz. Tabii ki Göztepe’nin 10 kişi kalması da önemli ancak belli bir yerden sonra Galatasaray’ın yetinmeyip baskıya devam etmesi ve bunu Avrupa’da maça çıktıktan 3,5 gün sonra yapması bence değerli." sözlerini sarf etti.
Galatasaray'la ilgili sıra dışı bir tespitte bulunan Rıdvan Dilmen, "Galatasaray diğer kulüplerin yapmadığını yapıyor. Bu kulüplerden biri de Fenerbahçe. Galatasaray maçlara maç maç bakıyor. Hiç abartmıyorum; Osimhen’e, Torreira’ya, Sánchez’e sorsanız 'İki hafta sonra kimle oynuyorsunuz?' diye, futbolcuların yüzde 80'i bilmiyordur. Maç maç konsantre olup çıkıyorlar." dedi.
