SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Göztepe maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması!

Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçları ile sürüyor. Haftanın öne çıkan mücadelesinde lider Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken karşılaşmanın ardından usta yorumcu Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte detaylar...

Göztepe maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması!
Berker İşleyen

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmada gülen taraf 3-1'lik skorla ev sahibi ekip olurken Sarı-Kırmızılılar zorlu bir virajı daha kayıpsız döndü ve namağlup liderlik serisini sürdürdü.

27 Ekim 2025
27 Ekim 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Karşılaşmanın ardından mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile ezeli rakibi Fenerbahçe'yi kıyasladı.

İŞTE O SÖZLER...
Canlı Skor

"BURUK'TAN SÜRPRİZ OLMUYOR"

Göztepe maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması! G1

Okan Buruk'un kadro tercihlerine değinen Rıdvan Dilmen, "Okan Buruk'ta büyük sürprizler olmuyor, hatta küçük sürprizler de olmuyor. Bugün herhalde ligimizde medyanın hiç yanılmadığı takım Galatasaray'dır. 'Böyle çıkar' dediler, böyle çıktı. Savunmayı ve ön tarafı Bodo maçından sonra bozmadı, sadece zaruretten Torreira’yı değiştirmek zorunda kaldı." dedi.

"UZAY'DAN GELEN ADAM"

Göztepe maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması! G2

Osimhen'e ayrı parantez açan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe’ye 'Tadic’le, Dzeko’yla nasıl şampiyon olmaz?' diyorsunuz ama diğer taraftan, uzaydan başka bir adam geliyor Osimhen diye. Hakikaten dünya futbolunda çok özel bir hedef santrfor." ifadelerini kullandı.

"HOCA KALİTESİ DE VAR"

Göztepe maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması! G3

Galatasaray'ın başarısında Okan Buruk'un payına vurgu yapan Dilmen, "Galatasaray 10 haftada 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray Türkiye’de oynadığı 21 maçta sadece 1 kez berabere kalmış, diğer maçlarını kazanmış. Bunu sadece kadro veya stat kalitesiyle ölçemeyiz. Burada hoca kalitesi de var" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE YAKALAYAMIYOR"

Göztepe maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması! G4

Galatasaray'ın rakiplerinden farklı bir noktada olduğunu aktaran ünlü yorumcu, "O kadar güç farkı oldu ki Fenerbahçe elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen Galatasaray’ı yakalayamıyor. Bugün maçı izliyorsunuz, 'Acaba Göztepe Galatasaray’a rakip olabilir mi?' diyorsunuz. Tabii ki Göztepe’nin 10 kişi kalması da önemli ancak belli bir yerden sonra Galatasaray’ın yetinmeyip baskıya devam etmesi ve bunu Avrupa’da maça çıktıktan 3,5 gün sonra yapması bence değerli." sözlerini sarf etti.

"GALATASARAY MAÇ MAÇ BAKIYOR"

Göztepe maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması! G5

Galatasaray'la ilgili sıra dışı bir tespitte bulunan Rıdvan Dilmen, "Galatasaray diğer kulüplerin yapmadığını yapıyor. Bu kulüplerden biri de Fenerbahçe. Galatasaray maçlara maç maç bakıyor. Hiç abartmıyorum; Osimhen’e, Torreira’ya, Sánchez’e sorsanız 'İki hafta sonra kimle oynuyorsunuz?' diye, futbolcuların yüzde 80'i bilmiyordur. Maç maç konsantre olup çıkıyorlar." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Süper Lig Rıdvan Dilmen Göztepe son dakika fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.