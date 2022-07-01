YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

01.07.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını yaptığı iki antrenmanla sürdürdü.

Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör Turgay Altay yönetimindeki sabah antrenmanının ilk bölümünde ısınmanın ardından çabukluk çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktiksel oyun gerçekleştirdi.

Akşam salonda gerçekleştirilen antrenmanda ise kuvvet ve core çalışmaları yapıldı.

Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Göztepe sezon

İzmir Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:55
Sabah
05:45
Öğle
13:20
İkindi
17:15
Akşam
20:46
Yatsı
22:27

İzmir Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Cumartesi

Yazal Eczanesi
Aliaga
Deva Eczanesi
Aliaga
Sevgül Eczanesi
Balcova
Evin Eczanesi
Balcova
Bayındır Pınar Eczanesi
Bayindir
Merve Polat Eczanesi
Bayrakli
Yeliz Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Acun Ilıcalı çok sinirlendi! "Kim oğlunun hakkını yemiş? Namusumuza..."

Acun Ilıcalı çok sinirlendi! "Kim oğlunun hakkını yemiş? Namusumuza..."

Bereket olmasını istedi! Timsahla evlendi

Bereket olmasını istedi! Timsahla evlendi

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Görenler dehşete düştü! Dev timsahın midesinden çıkarıldı

Görenler dehşete düştü! Dev timsahın midesinden çıkarıldı

Ortalık karıştı! Atlarla cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Ortalık karıştı! Atlarla cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.