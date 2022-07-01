İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını yaptığı iki antrenmanla sürdürdü.
Adnan Süvari Tesislerinde teknik direktör Turgay Altay yönetimindeki sabah antrenmanının ilk bölümünde ısınmanın ardından çabukluk çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktiksel oyun gerçekleştirdi.
Akşam salonda gerçekleştirilen antrenmanda ise kuvvet ve core çalışmaları yapıldı.
Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti
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