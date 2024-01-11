'Gözüme kulağıma dilime dinime inanamadım' Epstein'in pedofili skandalındaki isimler arasında bir tek ona şaşırdı!

Jeffrey Epstein'in seks adası arşivinde birçok ünlü isim var. İddialara göre bu liste Mossad'ın eline geçti. Hatta bazı uluslararası hesaplar Epstein'in İsrail'e çalıştığını da belirtiyor. Epstein'in seks adasında video odası olduğu da biliniyor.

MİDE BULANDIRAN PEDOFİLİ LİSTESİNDE KİMLER YOK Kİ!

Epstein'in eski çalışanlarından Alessi, Prens Andrew'in sürekli Epstein'in evine geldiğini ve pedofili partilerine katıldığını açıkladı. Trump'ın da evi ziyaret ettiği iddialar arasında. Yasak aşkla dünyanın gündemine gelen Bill Clinton da Epstein'in müşterilerinden biriydi!



