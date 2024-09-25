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  4. Gram, çeyrek altın ne varsa gösterdi! Kadir Ezildi yine gündemde! "Tadını çıkara çıkara saymak için..."

Gram, çeyrek altın ne varsa gösterdi! Kadir Ezildi yine gündemde! "Tadını çıkara çıkara saymak için..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.09.2024 08:24
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İkinci kez nişan yapan ve nişanda altınların tepsiyle gelmesiyle adından söz ettiren Kadir Ezildi'ye mesaj yağdı. Nişan görüntülerini görenler nişanda ne kadar altın takıldığını merak etti. Fenomen isim gram, çeyrek altın ne varsa gösterip sahiplerini aradı.

MYNET- En Hamarat Benim programıyla tanınan Kadir Ezildi bir fenomen haline geldi. Son dönemde özel hayatıyla dikkat çeken Kadir Ezildi her anını sosyal medyadan paylaşıyor.

Nişan için 500 bin TL harcadığını açıklamasıyla dikkat çeken sunucu Kadir Ezildi ikinci kez nişan yaptı.

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"KİMİN NE TAKTIĞINI GÖRMEM LAZIM"

Gamze Türkmen ile nişanlanan Kadir Ezildi ilk nişanı Erzurum'da yaptı. 2. nişanı da İstanbul'da yapan Ezildi'nin nişan görüntüleri dile düştü. Aşiret düğünlerini aratmayan nişanda gelin ve damada altın yağdı.

Özellikle Ezildi'nin annesi müstakbel gelinine altın yağdırdı ve altınların tepsiyle gelmesi sosyal medyada gündem oldu.

Kadir Ezildi'ye nişanı sonrası mesaj yağdı ve takipçileri ne kadar altın takıldığını sordu.  Mynet'in haberine göre; Ezildi ise bir açıklama yaparak "Altınları bugüne kadar saymadın nasıl diye mesaj gelmiş. Benim matematiğim kötü zaten felç geçirmişim gibiyim o kafayla doğru sayamam" dedi.

Kadir Ezildi daha sonra "Bir de kimin ne taktığını görmem lazım onları deftere not etmem lazım, ki iadeleri yapılacak yarın bi'gün. Tadını çıkara çıkara saymak için bütün işlerimi bitireceğim sakin bir kafayla sayacağım" dedi.

Bir süre sonra nişan sandığını da paylaşan Kadir Ezildi en sonunda altınları saymaya başladı. 

Anahtar Kelimeler:
Kadir Ezildi Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim programı
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