Gruptaki rakipler bile şaşkın! Beşiktaş Club Brugge'a 5-0 yenildi, usta isimler Siyah-Beyazlılar'ı topa tuttu "Bir çuval gol yiyen Beşiktaş mı olur?"

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, gruptaki 5. maçında sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelirken Siyah-Beyazlılar rakibine karşı 5-0 gibi farklı bir mağlubiyet aldı ve bu sonuçla iç sahada 36 yıl sonra en farklı ikinci mağlubiyetini de yaşamış oldu.

MAĞLUBİYET REKORUNU EGALE ETTİ

Beşiktaş, o dönemki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası organizasyonunda 1986-87 sezonunda iç sahada Dinamo Kiev’e 5-0 mağlup olmuştu. Öte yandan siyah-beyazlılar, 2015-2016 sezonunda yapımı tamamlanan Beşiktaş Park’ta ise en farklı mağlubiyetini yaşadı. Beşiktaş daha önce Giresunspor’a 2021-2022 sezonunda 4-0, yine aynı sezon Şampiyonlar Ligi’nde Sporting’e 4-1 mağlup olmuştu.

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Karşılaşmanın ardından Club Brugge Teknik Direktörü Ronny Deila, Beşiktaş’ı grubun favorilerinden biri olarak gördüğünü ve siyah-beyazlıların 1 puanda kalmasının sürpriz olduğunu söyledi. "1 puan almaları sürpriz oldu. Beni de şaşırttı. İlk maç iyi oynadık, skoru değerlendirmedik. Bugün hak ettiğimiz maçı kazandık. İki maça baktığımızda sonuçtan memnunum."

Alınan bu yenilgi sonrası spor yazarları da Siyah-Beyazlılar'a yoğun eleştiride bulunurken, "Ruhunuz nerede?" sorusunu yöneltti.

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