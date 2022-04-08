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  4. Gül Sunal'dan 'Kemal Sunal cimri' iddiasına yanıt! "Boş çek imzalardı"

Gül Sunal'dan 'Kemal Sunal cimri' iddiasına yanıt! "Boş çek imzalardı"

08.04.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Kemal Sunal'ı sürekli cimrilikle suçlayanlardan artık usandığını söyleyen Gül Sunal, usta oyuncuyu anlattı. YouTube kanalında çektiği bir video ile iddialara yanıt veren Gül Sunal, "Kemal'in yaptıklarını anlatayım. Siz karar verin cimri mi değil mi?" dedi.

Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 yılında hayata gözlerini yumsa da filmleri hâlâ milyonlarca insan tarafından izleniyor. Oyunculuğunun yanında karakteriyle de öne çıkan usta isim, hafızalarda tazeliğini koruyor. Hayatı ve yaptıkları hâlâ merak konusu olan usta sanatçının cimri olduğuna dair iddialar yıllardır konuşuluyor.

"KEMAL SUNAL CİMRİ Mİ SİZ KARAR VERİN"

Gül Sunal da 22 yıl önce yaşamını yitiren eşi Kemal Sunal'la ilgili "Kemal Sunal cimridir", "Kemal'in cebinde akrep var" tarzı iddialara açıklık getirdi.
'Cimrilik' tanımının kişiden kişiye değişebileceğini belirten Sunal, kendi YouTube kanalı üzerinden çektiği videoda; "Kemal'in yaptıklarını anlatayım. Siz karar verin cimri mi değil mi?" dedi.

"BİZ ALIŞVERİŞE GİDERKEN BOŞ ÇEK İMZALARDI"

"BİZ ALIŞVERİŞE GİDERKEN BOŞ ÇEK İMZALARDI"
Alışveriş için Kemal Sunal'ın kendisi ve çocukları için boş çek imzaladığını söyledi. Sunal, beğendiklerini aldıklarını ve ödemeyi o çeki doldurarak yaptıklarını anlattı.
"Kendim çek kullanmayı sevmiyordum. Kaybediyordum ya da unutuyordum" diyen Gül Sunal, "Yıllarca Kemal'in yazdığı çekleri kullandık. Hatta çok ünlü bir mağazanın müdürü buna çok şaşırmıştı, 'Boş senet gibi imzalı çek, kaybetseniz ne olacak' diye sormuştu" ifadelerini kullandı.
Eşinin bundan çok keyif aldığını da söyleyen Gül Sunal, "Alışveriş dönüşü Kemal bize 'Hadi ne aldınız? Bir giyin de gösterin' derdi. Aldıklarımızı giyip ona defile yapardık. Sonra da hep birlikte oturup muhabbet eder, meyve yerdik" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal
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