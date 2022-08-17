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Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu programdan ayrıldı mı? Onur Buldu Güldür Güldür Show'a veda mı ediyor, neden ayrılıyor?

17.08.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show'un Bilal'i Onur Buldu ile ilgili sosyal medyada yer alan iddialar sonrası birçok vatandaş internette araştırma yapmaya başladı. Ünlü oyuncunun, Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show programına veda ettiği öne sürüldü. Peki, Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu programdan ayrıldı mı? Onur Buldu Güldür Güldür Show'a veda mı ediyor, neden ayrılıyor? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Güldür Güldür Show'un Bilal'i Onur Buldu geçtiğimiz gün programın makyözü ile çekildiği fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımında "Hayranıyım Derya abinin, çok güzel karakterler çıkardık birlikte" ifadelerini kullanması akılları karıştırdı. Ünlü oyuncunun, Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'ın sunuculuğunu üstlendiği programdan ayrılacağı iddia edildi. Peki Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu programdan ayrıldı mı? Onur Buldu Güldür Güldür Show'a veda mı ediyor, neden ayrılıyor?

ONUR BULDU GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DAN AYRILDI MI?

Güldür Güldür Show'un en sevilen karakterlerinden olan Bilal'i canlandıran Onur Buldu, Instagram hesabında yaptığı paylaşıma "Hayranıyım Derya abinin, çok güzel karakterler çıkardık birlikte" notunu düştü. Bu paylaşım sonrası birçok iddia ortaya atıldı.
Ünlü oyuncunun paylaşımına "Abi, senin için Güldür Güldür Show'u izliyoruz" yorumunun yapılmasının ardından Onur Buldu'nun programdan ayrıldığı öne sürüldü.

ONUR BULDU PROGRAMA VEDA MI EDİYOR?

ONUR BULDU PROGRAMA VEDA MI EDİYOR?
Ünlü oyuncu Onur Buldu’nun Güldür Güldür Show kadrosundan ayrıldığına dair iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Ancak Onur Buldu'nun Güldür Güldür Show'un son bölümünde yer alması ve konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemesi, kafa karışıklığı yarattı. Şimdi herkes, yapım şirketinden ya da Buldu'nun kendisinden resmi açıklama bekliyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR'ÜN BİLAL'İ ONUR BULDU KİMDİR?

GÜLDÜR GÜLDÜR'ÜN BİLAL'İ ONUR BULDU KİMDİR?
Onur Buldu, 4 Ağustos 1982 tarihinde İzmir'in Bergama ilçesinde doğdu. Ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğludur. Menemen'de büyüdü. Ailesi aslen Mazgirt, Tuncelilidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev yaptı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı.
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