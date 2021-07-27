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Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu son paylaşımıyla gündemde! "Naime'nin küçüklüğü"

27.07.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı sosyal medya karıştı. Takipçiler Onur Buldu'nun çocukluğunu rol arkadaşı Ecem Erkek'e benzetince fotoğrafa yorum yağdı.

Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Güldür Güldür Show adlı programda Bilal karakterini canlandıran ünlü oyuncu Onur Buldu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ekran Alıntısı

Buldu'nun "Mermiye kafa attığımız yıllar" notunu düştüğü paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medyaya damga vururken ünlü oyuncunun çocukluk hali takipçilerini şaşkına çevirdi.

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Birçok sosyal medya kullanıcısı, Onur Buldu'nun çocukluğunu rol arkadaşı Ecem Erkek'e benzetti.

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Sosyal medya kullanıcıları, "Naime'nin küçüklüğü", "Naime zannettim", "Ecem Erkek sandım" yorumlarında bulundu.

İşte gündeme gelen ünlülerin çocukluk halleri...

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARI

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş
Ebru Gündeş, sosyal medya sayfasından nostaljik fotoğrafların paylaşıldığı TBT günü nedeniyle bir çocukluk fotoğrafını yayınladı.

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş
Fotoğraftaki pozunu etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline gelen işletmeci,Nusret Gökçe’nin ‘saltbae’ hareketine benzeten Gündeş, “İşte tarihteki ilk saltbae” esprisini yaptı.
Oyuncu Mehmet Günsür, ergenlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Son olarak 'Fi' dizisiyle ekranlarda boy gösteren yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür ergenlik yıllarına ait bir fotoğrafını 'bir zamanlar...' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Ata Demirer

Ata Demirer
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Güldür Güldür Ecem Erkek Onur Buldu
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