Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu son paylaşımıyla gündemde! "Naime'nin küçüklüğü"

Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.
Güldür Güldür Show adlı programda Bilal karakterini canlandıran ünlü oyuncu Onur Buldu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Buldu'nun "Mermiye kafa attığımız yıllar" notunu düştüğü paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medyaya damga vururken ünlü oyuncunun çocukluk hali takipçilerini şaşkına çevirdi.
Birçok sosyal medya kullanıcısı, Onur Buldu'nun çocukluğunu rol arkadaşı Ecem Erkek'e benzetti.
Sosyal medya kullanıcıları, "Naime'nin küçüklüğü", "Naime zannettim", "Ecem Erkek sandım" yorumlarında bulundu.
İşte gündeme gelen ünlülerin çocukluk halleri...
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