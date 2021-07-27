Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu son paylaşımıyla gündemde! "Naime'nin küçüklüğü"

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Onur Buldu'nun çocukluğunu rol arkadaşı Ecem Erkek 'e benzetti.

Buldu'nun "Mermiye kafa attığımız yıllar" notunu düştüğü paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medyaya damga vururken ünlü oyuncunun çocukluk hali takipçilerini şaşkına çevirdi.

Güldür Güldür Show adlı programda Bilal karakterini canlandıran ünlü oyuncu Onur Buldu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Ebru Gündeş, sosyal medya sayfasından nostaljik fotoğrafların paylaşıldığı TBT günü nedeniyle bir çocukluk fotoğrafını yayınladı.

Fotoğraftaki pozunu etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline gelen işletmeci,Nusret Gökçe’nin ‘saltbae’ hareketine benzeten Gündeş, “İşte tarihteki ilk saltbae” esprisini yaptı.

Oyuncu Mehmet Günsür, ergenlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Son olarak 'Fi' dizisiyle ekranlarda boy gösteren yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür ergenlik yıllarına ait bir fotoğrafını 'bir zamanlar...' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.