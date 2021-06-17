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Günay Karacaoğlu kimdir? Günay Karacaoğlu kaç yaşında ve nereli?

17.06.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günay Karacaoğlu, TV ekranlarında yayın hayatına başlayan yeni dizi Aşk Mantık İntikam dizisinin kadrosunda yer alıyor. FOX TV ekranlarında 18 Haziran Cuma günü ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam dizisi, fragmanıyla dikkat çekti. Dizinin oyuncu kadrosunda bulunan Günay Karacaoğlu’nun ise kim olduğu son zamanlarda en çok merak edilen konulardan biri oldu. Peki Günay Karacaoğlu kimdir?

Aşk Mantık İntikam dizisi ile izleyici karşısına çıkan Günay Karacaoğlu, başarılı bir tiyatro oyuncusudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi alan Karacaoğlu, aynı zamanda Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle bilinen Şevket Çoruh’un eski eşidir. Şevket Çoruh ile olan ilişkisinden Gülenay Çoruh adında bir kızı vardır.

Günay Karacaoğlu kimdir?

Günay Karacaoğlu, 13 Mart 1971’de Kayseri’de doğdu. Günay Karacaoğlu lisedeyken okulun tiyatro kolunda çok aktif olarak görev almıştır.
Tiyatro ve oyunculuk aşkı çok küçük yaşlardan beri var olan Karacaoğlu, 1991 yılında Müjdat Gezen Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi almaya başlamıştır. 1995 yılında ise mezun olmuştur.
Oyuncu, 1994 yılında kariyerine Perran Kutman ile Erdal Özyağcılar’ın başrollerinde olduğu Şehnaz Tango dizisinde başlamıştır. Bu diziden sonra profesyonel olarak pek çok dizi film ve tiyatroda rol almıştır.
Pek çok dizi ve filmde yer alan başarılı oyuncu Günay Karacaoğlu, günümüzde yeni yaz dizisi Aşk Mantık İntikam’ın oyuncu kadrosunda yer almaktadır.
Güzel oyuncu ilk kez nikah masasına 1993 yılında kendisi gibi oyuncu olan Şevket Çoruh ile oturmuştur. Bu evliliğinden Gülenay Çoruh adında kızları dünyaya gelmiştir. Çift, 2004 yılında boşanmıştır.
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Anahtar Kelimeler:
Şevket Çoruh
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