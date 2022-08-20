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GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

20.08.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otobüsteki yolcuların bir kısmının askerlik görevini yapmak için Burdur'a gittiği öğrenildi YARALILARLA RÖPORTAJ VE DETAY EKLENDİ

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

A.T. (61) idaresindeki 16 BLT 67 plakalı Pamukkale Turizme ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 65. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüsteki yolculardan Muhammet Uyanık (19) yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Yapılan incelemenin ardından Uyanık'ın cenazesi, otobüsten çıkarılarak Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, otobüs şoförü A.T'yi gözaltına aldı.

Otobüsteki yolcuların bir kısmının askerlik görevini yapmak için Burdur'a gittiği öğrenildi.

- "Sürekli ani frenler yapıyordu"

Tedavisinin ardından taburcu edilen Furkan Yılmaz, bedelli askerlik görevi için Burdur'daki birliğine gittiğini söyledi.

İnegöl'e kadar başka bir otobüs şoförünün aracı güzel kullandığını aktaran Yılmaz, "İnegöl'de otobüsün şoförleri değişti. Kaza yapan şoför, virajlara çok sert ve hızlı giriyordu. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesini geçtiğimiz sırada bariyerlere çarparak şarampole devrildik. Sürekli de ani frenler yapıyordu. Mahvetti bizi. Şu anda sağlık durumum iyi, sadece ayağımda çatlak var." ifadesini kullandı.

Taburcu edilen yaralılardan Bora Dardağan da Uludağ Üniversitesinde öğrenci olduğunu, tatil için Antalya'ya seyahat ettiğini belirtti.

Otobüs şoförünün aracı garip şekilde kullandığını anlatan Dardağan, "Kaza anında otobüs devrilirken uyandım. O esnada otobüste bir telaş oluştu. Otobüste çok yaralı vardı. Ambulanslar, gelip bizi götürdü." diye konuştu.

- "Hayatını kaybeden genç, Antalya'ya düğüne gidiyordu"

Hayatını kaybeden Muhammet Uyanık'ın ise Bursa'dan Antalya'ya yakınlarının düğününe katılmak için gittiği öğrenildi.

Antalya'daki düğünün ise iptal edildiği bildirildi.

Uyanık'ın cenazesi, yakınları tarafından hastaneden alınarak defnedilmek üzere Niğde'ye götürüldü.

GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

- Otobüsteki yolcuların bir kısmının askerlik görevini yapmak için Burdur'a gittiği öğrenildi YARALILARLA RÖPORTAJ VE DETAY EKLENDİ

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
polis Niğde Afyonkarahisar yolcu otobüsü kaza

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