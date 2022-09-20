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  4. GÜNCELLEME 2 - Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME 2 - Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü

20.09.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Okay Memiş: - "Öğrenci velilerimiz müsterih olsunlar. Öğrencilerle ilgili herhangi bir olumsuz bir durum bulunmamaktadır" - Atatürk Üniversitesi: - "Yangın şehrimizin tüm ekiplerinin üstün çabasıyla söndürülmüştür. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır" YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi merkezi yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Üniversite yerleşkesindeki öğrenci yemekhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede çatıyı saran alevlere, bölgeye çağrılan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi de sevk edildi.

Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın, tamamen söndürüldü.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve ilgili kurum müdürleriyle olay yerine gelen Vali Okay Memiş, gelişmeleri takip etti.

- "Devletin bütün imkanlarını seferber ettik"

Vali Memiş, AA muhabirine, 112'ye gelen yangın ihbarı üzerine ekiplerin seferber olduğunu söyledi.

Tüm ekiplerin yangına müdahale ettiğini aktaran Memiş, şöyle konuştu:

"Yangının neden çıktığını bilmiyoruz ama önemli olan müdahale etmek. 112'ye gelen ihbardan sonra 6 dakika içerisinde bütün emniyet güçlerimiz, itfaiye, AFAD ekiplerimizle yangına müdahale etmeye başladık. Önce birkaç araçla ama şu anda 22'den fazla araç var. Emniyetin TOMA'larından tutun da havalimanındaki itfaiye araçlarından orman yangınlarına müdahale eden arazöze varıncaya kadar devletin bütün imkanlarını seferber ettik. İyi haber şu ki Allah'a şükür can kaybı yok. "

Vali Memiş, Rektör Çomaklı'nın başından beri olayı takip ettiğini ve kendilerini bilgilendirdiğini belirterek, "Burası ana bir yemekhane, aynı anda yaklaşık 2 bin öğrencinin yemek yiyebileceği bir yer. Öğrenci velilerimiz müsterih olsunlar. Öğrencilerle ilgili herhangi bir olumsuz bir durum bulunmamaktadır." diye konuştu.

- Üniversiteden açıklama

Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamada ise yangının söndürüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Henüz belirlenemeyen bir nedenle üniversitemiz yerleşkesinde yer alan yemekhanede çıkan yangın, şehrimizin tüm ekiplerinin üstün çabasıyla söndürülmüştür. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır."

GÜNCELLEME 2 - Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü

- Vali Okay Memiş: - "Öğrenci velilerimiz müsterih olsunlar. Öğrencilerle ilgili herhangi bir olumsuz bir durum bulunmamaktadır" - Atatürk Üniversitesi: - "Yangın şehrimizin tüm ekiplerinin üstün çabasıyla söndürülmüştür. Yangında herhangi bir can kaybı v

Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Anahtar Kelimeler:
yangın Atatürk Üniversitesi Erzurum yemekhane İtfaiye

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