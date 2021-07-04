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GÜNCELLEME 2 - Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

04.07.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangında yaklaşık 100 dönümlük alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Konuklu Mahallesi civarında zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere karadan müdahaleye başlayan ekiplere, havadan üç helikopterle destek verildi. Ekiplere, mahalle sakinleri de yardımcı oldu.

Yangın yürütülen çalışmalar sonucu kontrol altına alınırken, yaklaşık 100 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Zeytin ağaçları yanan Vedat Çakır, "Bütün emeklerim gitti. Kahroldum. Çok şeyler yandı. Mahvoldum." diyerek gözyaşı döktü.

Öte yandan sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Orman İşletme Müdürlüğünden iki, itfaiyeden bir personele olay yerinde müdahale etti.

GÜNCELLEME 2 - Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

- Yangında yaklaşık 100 dönümlük alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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yangın

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