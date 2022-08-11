GÜNCELLEME 2 - Bursa'da fabrikada bakım çalışması için kazana giren işçi öldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde gübre fabrikasında bakım çalışması için kazana giren bir işçi hayatını kaybetti. Olaydan etkilenen 3 işçi tedavi altına alındı.

İlçedeki bir gübre fabrikasında bakım yapılan kazanda çalışan Muhammet Neyaman fenalaştı. Bu işçiye müdahalede bulunan arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. AFAD'a bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de bölgeye geldi.

Sağlık ekipleri, Neyaman ile diğer 3 işçiyi Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Muhammet Neyaman, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

- "Oksijen yetersizliğine maruz kaldı"

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, Gemlik Gübre AŞ Amonyak ve Gübre tesislerinin, 18 Temmuz'dan itibaren yıllık periyodik bakım amacıyla geçici olarak faaliyetini durdurduğu bildirildi.

Planlı bakım faaliyeti içinde yer alan ve 10 gündür içinde çalışılan reformer reaktöründe, katalizörlerinin yenilenmesi çalışmalarının yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kazan içine giren operatörümüz Muhammet Neyaman oksijen yetersizliğine maruz kalmış, kendisini kazandan çıkarmaya çalışan diğer 3 çalışanımız usta operatör Özcan Sait, sorumlu teknisyen Zafer Yıldırım, usta yardımcısı Halil İbrahim Aytaç da etkilenmişlerdir. Teknik ekiplerimiz olaya derhal müdahale etmiş ve arkadaşlarımız Gemlik Devlet Hastanesine nakledilmişlerdir. Maalesef tüm müdahalelere rağmen çalışanımız Muhammet Neyaman'ı kaybetmiş olduğumuzu öğrenmiş bulunmaktayız. Diğer arkadaşlarımız Özcan Sait, Zafer Yıldırım ve Halil İbrahim Aytaç'ın sağlık durumları ise iyi olup, tedavileri devam etmektedir. Tüm Gemlik Gübre ekibi olarak bizi yasa boğan bu üzücü iş kazasında hayatını kaybeden çalışma arkadaşımız Muhammet Neyaman'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."