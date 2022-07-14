GÜNCELLEME 2 - İzmir'de süt tesisi ve çevresindeki yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde süt tesisinin bulunduğu bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı.
Sağancı Mahallesi'ndeki bir süt tesisinin bulunduğu bölgede yangın çıktı. Tesisin yanı sıra İzmir-Çanakkale Otoyolu'ndaki saman yüklü tır da alevler arasında kaldı.
Otluk bölgede de etkili olan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çalışmalara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de havadan 3 helikopter ve 2 uçakla destek verdi.
Tesis çalışanları, büyükbaş hayvanları tahliye etti. Tesiste buzağıların bulunduğu bölüme yangının sıçraması sonucu 50 hayvan telef oldu.
Önlem amacıyla trafiğe kapatılan İzmir-Çanakkale Otoyolu çalışmanın ardından açıldı.
Ekiplerin, tesisin saman depoları bölümü ve bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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