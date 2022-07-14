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GÜNCELLEME 2 - İzmir'de süt tesisi ve çevresindeki yangın kontrol altına alındı

14.07.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde süt tesisinin bulunduğu bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sağancı Mahallesi'ndeki bir süt tesisinin bulunduğu bölgede yangın çıktı. Tesisin yanı sıra İzmir-Çanakkale Otoyolu'ndaki saman yüklü tır da alevler arasında kaldı.

Otluk bölgede de etkili olan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çalışmalara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de havadan 3 helikopter ve 2 uçakla destek verdi.

Tesis çalışanları, büyükbaş hayvanları tahliye etti. Tesiste buzağıların bulunduğu bölüme yangının sıçraması sonucu 50 hayvan telef oldu.

Önlem amacıyla trafiğe kapatılan İzmir-Çanakkale Otoyolu çalışmanın ardından açıldı.

Ekiplerin, tesisin saman depoları bölümü ve bölgede soğutma çalışması sürüyor.

GÜNCELLEME 2 - İzmir'de süt tesisi ve çevresindeki yangın kontrol altına alındı

DETAYLAR EKLENDİ

İzmir'de süt tesisi ve çevresindeki yangın kontrol altına alındı

İzmir'de süt tesisi ve çevresindeki yangın kontrol altına alındı

İzmir'de süt tesisi ve çevresindeki yangın kontrol altına alındı

İzmir'de süt tesisi ve çevresindeki yangın kontrol altına alındı

İzmir'de süt tesisi ve çevresindeki yangın kontrol altına alındı

İzmir'de süt tesisi ve çevresindeki yangın kontrol altına alındı

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yangın İzmir Bergama

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