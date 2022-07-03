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GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı

03.07.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ederken çalışmalara TOMA'lar da destek verdi.

Bu arada balyaların üzerine düşmesi sonucu bir itfaiye aracı ile kamyonet alev aldı. Kamyonet tamamen yanarken itfaiye aracı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

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yangın Kahramanmaraş

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