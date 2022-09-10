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GÜNCELLEME 2 - Mersin'de boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

10.09.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KADININ CENAZESİNİN DEFNEDİLMESİ VE RÖPORTAJ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Akdeniz ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

Özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek Karaman, iddiaya göre babasında kalan oğlunu görmek için boşanma aşamasındaki eşi Murat Karaman'ın Karacailyas Mahallesi'ndeki evine gitti.

Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Karaman, yanındaki tabancayla Dilek Karaman'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Dilek Karaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından kaçan zanlı, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Murat Karaman, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Karaman'ın cenazesi defnedildi

Dilek Karaman'ın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Silifke ilçesi Işıklı Mahallesi'ndeki ailesinin evine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından cenaze, Kargı Camisi'ne getirildi.

Burada Dilek Karaman'ın babası Ahmet Ali Göktaş, yakınları ve iş arkadaşları üzüntü yaşadı.

Kılınan namazın ardından Karaman'ın cenazesi Kargı Mezarlığı'nda defnedildi.

- Dün doğum günüymüş

Dilek Karaman'ın komşusu Hatice Keklik, AA muhabirine, olay anında arkadaşı Dilek Karaman'ın yanında olduğunu söyledi.

Halen yaşadığı şoku atlatamadığını anlatan Keklik, dün Karaman'ın doğum günü olduğunu anımsattı.

Keklik, şöyle konuştu:

"Ben de bunu bildiğim için akşam onu yemeğe çağırdım. Birlikte yemek yedik. Ona sürpriz yapmak için pasta da aldık. Daha sonra, 'Oğluma kavuşacağım, oğlumu alacağım.' dedi. Çok mutlu olduk. Sonra eşinden haber geldi. Eşi, 'Ben araba bulamadım, sen çocuğu gelip alır mısın?' demiş. O da bizden rica etti. Eşim, ben ve Dilek birlikte gittik. Dilek arabadan indi, hemen arkasından ben de indim. Yanında çocuk falan da yoktu. Birkaç el sıktı. Ben araya girdim, kurtarmaya çalıştım. Beni itti. O arada 3 kurşun isabet etti. Tabancayla vurdu."

GÜNCELLEME 2 - Mersin'de boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

KADININ CENAZESİNİN DEFNEDİLMESİ VE RÖPORTAJ EKLENDİ

Mersin'de boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

Mersin'de boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

Mersin'de boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

Mersin'de boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

Mersin'de boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

Mersin'de boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

Mersin'de boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

Mersin'de boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

Mersin'de boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

Mersin'de boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin cenaze kadın tabanca

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