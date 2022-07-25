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GÜNCELLEME 2 - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

25.07.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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MERSİN (AA) - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanlık alanda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve personel sevk edildi.

Sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede güçlük çeken ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan sabah saatlerinde de söndürme çalışmalarında görev almaya başlayan 2 helikopter, havanın kararmasıyla müdahaleye ara verdi.

GÜNCELLEME 2 - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

DETAY EKLENDİ

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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