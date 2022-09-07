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GÜNCELLEME 2 - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

07.09.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları ve yer ekipleri sevk edildi.

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, Adana Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak ve helikopterler de yangına müdahaleye destek veriyor.

Öte yandan, söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir arazöz Delikaya Mahallesi'nde şarampole devrildi. Kazada yara almayan arazöz sürücüsü kendi imkanıyla araçtan çıktı.

Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız da yangın alanında incelemede bulundu, çalışmaları takip etti.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da yangına müdahale eden ekiplere, hortum çekerek yardımcı oldu.

Ünüvar, AA muhabirine, yangına müdahalenin devam ettiğini belirterek, "Şiddetli rüzgara rağmen 4-5 uçak müdahale ediyor. Sıkıntı yaşayabilecek vatandaşlarımızın tahliyesiyle ilgili çalışmalar devam etmekte. Allah'ın izniyle yangını söndüreceğiz." diye konuştu.

Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi alıyor.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

GÜNCELLEME 2 - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

DETAYLAR VE RÖPORTAJ EKLENDİ

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin orman müdahale

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