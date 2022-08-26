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GÜNCELLEME 2 - Uşak'ta fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

26.08.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Uşak'ta, iplik ve battaniye üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikanın boyahane bölümünde saat 06.45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Söndürme çalışmalarına bir inşaat firmasına ait beton mikserleriyle işçiler de destek verdi.

Uşak Valisi Turan Ergün, olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Fabrika sahibine geçmiş olsun dileklerini ileten Ergün, gazetecilere, yangına çok sayıda ekibin müdahale ettiğini söyledi.

Geçen hafta aynı bölgedeki bir başka tekstil fabrikasında da yangın çıktığını hatırlatan Ergün, "En büyük sevinç kaynağımız can kaybı olmaması. Şu an ekipler bütün gücüyle yangını söndürmek için mücadele ediyor. Özellikle fabrikanın makine kısmına geçmemesi için uğraşıyoruz." dedi.

- Soğutma çalışmaları başladı

Ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında fabrikanın boyahane ve depo olarak kullanılan kısımları hasar gördü. Makinelerin bulunduğu bölüm ise yangından etkilenmedi.

Ekipler, fabrikanın içinde soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÜNCELLEME 2 - Uşak'ta fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

DETAYLAR EKLENDİ

Uşak'ta fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Uşak'ta fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Uşak'ta fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Uşak'ta fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Uşak'ta fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Uşak'ta fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Uşak'ta fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Uşak'ta fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Uşak'ta fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Uşak'ta fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

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yangın Uşak fabrika İtfaiye

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