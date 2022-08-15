GÜNCELLEME 3 - İstanbul'da sağanak su baskınlarına yol açtı

İSTANBUL (AA) - İstanbul genelinde yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve iş yerlerinde su baskınları oluştu, vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı.

Kuvvetli yağış nedeniyle Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı'nın bazı bölgelerini su bastı. İş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla suyun dükkanlara girmesini engellemeye çalıştı.

Yoğun yağış nedeniyle oluşan su birikintisi, Eminönü'nden Sirkeci yönüne ulaşımı zaman zaman aksattı.

Fatih'teki Piyer Loti Caddesi'nde kilit taşları kuvvetli yağışın etkisiyle söküldü. Yola dağılan taşlar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Eminönü bölgesinde rögar kapaklarından taşan yağmur suyu nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı. Vatandaşlar ve turistler ıslanmamak için kapalı yerlerde bekledi.

Fatih Yenikapı'da alt geçitte yoğun su birikintisi oluştu. 2 aracın bölgede mahsur kalması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ulaşıma kapanan yol, itfaiye ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından açıldı.

- Sarıyer'de deniz yükseldi

Sarıyer'de İstinye sahilinde denizin yükselmesi sonucu yol tamamen suyla kaplandı. Kağıthane Deresi'nin de yağış nedeniyle yükseldiği ve taşma noktasına geldiği görüldü.

Sarıyer'de Baltalimanı Deresi'nin taşmasıyla birçok ev ve bahçelerin yanı sıra Serhazin Süleyman Ağa Camisi bahçesi ile cami lojmanı su altında kaldı. Belediye ekipleri bölgedeki su tahliye çalışmalarına başladı.

Bölgede bir sitenin bahçesinin, dereden taşan suların altında kalması nedeniyle üst katlarda oturan vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

Çocuklarıyla mahsur kalan Şengül Demirci, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Demirci, "Başta arka duvardan az su geliyordu içeriye. İçeriye kova almaya geçtim bir baktım kapıdan su gelmeye başladı. Çocukları hemen yatağın üstüne attım. Havluları, bezleri falan çıkardım. Derenin taştığını fark ettik ama mecbur içeri girip çocukları çıkarmamız gerekiyordu. Sonra kapı da içeriden açılmadı. İtfaiye geldi, kurtardı." diye konuştu.

- Araçlar yollarda oluşan çöküntülere düştü

Gaziosmanpaşa Küçükköy'de bir otomobil, Avcılar Cihangir Mahallesi'nde İBB'ye ait bir pikap, yolda yağış nedeniyle oluşan çöküntüye düştü.

Yağış, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde de etkili oldu. Esenyurt'ta Beysan Sanayi Sitesi girişinde su birikmesi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı. Haramidere metrobüs durağı üst geçidinde bir kişi merdivenden kayarak düştü.

Avcılar Deniz Köşkler Caddesi Şehit Komando Er Murat Avuç Sokak'ta, yağmur suları nedeniyle iş yerlerini su bastı.

İş yeri sular altında kalan esnaftan Berat Karakurt, mağdur olduklarını belirterek, "Zararımız çok, süpürgeler hasar gördü. Bir tahta ile suyu engellemeye çalıştık, suyun yönünü değiştirdik." dedi.

Zincirlikuyu'da da sağanağın etkisiyle bir alt geçidi su bastı. Araçlarıyla bölgeden geçmek zorunda kalan sürücüler zor anlar yaşadı.

- Devrilen duvarın altında kalan kişi yaralı kurtarıldı

Anadolu Yakası'nda Beykoz'da Körfez Caddesi'ndeki bir restorana ait duvar, yağışın etkisiyle çöktü. Olayda bir restoran çalışanı duvarın altında kaldı. Bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan E.A. ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan bölgedeki bazı vatandaşlar, kurtarma çalışmalarını izleyen gazetecilere tepki göstererek, görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

Beykoz'da bir alışveriş merkezinin çatısının bir bölümü yağış nedeniyle çöktü. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ve belediye ekipleri, bölgedeki çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı. Çevrede güvenlik önlemi alındı.

Maltepe'de Altayçeşme Mahallesi Begonya Sokak'ta oluşan su birikintisinde 2 araç mahsur kaldı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, araç içerisindekiler kendi imkanlarıyla kurtuldu. Yağışın etkisiyle bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı.

Şile yolunda dere taşması nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı kalan yol yeniden açıldı. İBB ekipleri bölgede yolu temizlemek üzere çalışmalara başladı. Beykoz'da dere taşması sonucu Küçüksu Mahallesi'nde su baskınları yaşandı. Bazı bölgelerde çöp konteynerlerinin suların önünde sürüklendiği görüldü.

Pendik'te Dumlupınar Mahallesi'nde bir binanın çatısında iddiaya göre yıldırım çarpması sonucu yangın çıktı.

- Bazı İETT otobüslerini su bastı

Bu arada, içinde yolcuların bulunduğu bazı İETT otobüslerini seyir halindeyken su bastı. Otobüsün içine bir anda dolan sulardan kaçmak isteyen vatandaşlar, koltukların üzerine çıkmak zorunda kaldı.

Levent'te Metro İstanbul'da su baskını yaşanırken, yolcular zor anlar yaşadı.

Zincirlikuyu'da metroya giden Zorlu Center yaya alt geçidinde oluşan yoğun su birikintileri nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Mecidiyeköy'de sağanağın başlamasıyla yolcular metrobüs, metro ve otobüs duraklarına sığındı.

Öte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının hat genelinde seferlere başladığı ancak hava şartları normale dönene kadar tedbir amaçlı trenlerin düşük hızda sefer yaptığı duyuruldu.