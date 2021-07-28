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  4. GÜNCELLEME - Adana Sarıçam'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Adana Sarıçam'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

28.07.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopterler, arazözler ve iş makineleriyle müdahale edilen, vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Sarıçam ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde de sabah saatlerinde tarlada çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramış, yangın öğleden sonra kontrol altına alınmıştı.

GÜNCELLEME - Adana Sarıçam'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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yangın Adana

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