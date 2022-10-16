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GÜNCELLEME-Adana'da alüminyum fabrikasında yangın

16.10.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atık plastik malzemelerinin bulunduğu yerde çıkan ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA'ların da müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı YANGINI KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Adana'da bir alüminyum fabrikasının atık plastik malzemelerinin bulunduğu kısmında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir alüminyum fabrikasının atık plastik malzemelerinin bulunduğu bölümünden dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de TOMA'larla alevlere su sıkarak söndürme çalışmasına katıldı.

Ekiplerce, yangın yerine yakın bazı atık plastik balyalar, üzerlerine su sıkılmasının ardından iş makineleriyle alevlerden uzaklaştırıldı.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

GÜNCELLEME-Adana'da alüminyum fabrikasında yangın

- Atık plastik malzemelerinin bulunduğu yerde çıkan ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA'ların da müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı YANGINI KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Adana'da alüminyum fabrikasında yangın

Adana'da alüminyum fabrikasında yangın

Adana'da alüminyum fabrikasında yangın

Adana'da alüminyum fabrikasında yangın

Adana'da alüminyum fabrikasında yangın

Adana'da alüminyum fabrikasında yangın

Adana'da alüminyum fabrikasında yangın

Adana'da alüminyum fabrikasında yangın

Adana'da alüminyum fabrikasında yangın

Adana'da alüminyum fabrikasında yangın

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