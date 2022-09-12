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  4. GÜNCELLEME - Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

12.09.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Orhan ve Karamanlar mahalleleri sınırındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yol kenarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın, 5 helikopter, 4 uçak, 7 arazöz, 4 tanker, 4 ilk müdahale aracı, 3 belediye su tankeri, 2 yer ekibi, 90 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNCELLEME - Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya orman yangını müdahale

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