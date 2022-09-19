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  4. GÜNCELLEME - Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

19.09.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangında 4 dönüm ormanlık alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI VE DETAYLAR EKLENDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Büyükhasbahçe Mahallesi Çatalhavuz mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına 3 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri, ilk müdahale aracı ve yaklaşık 70 orman işçisi ile Alanya Belediyesinin itfaiye ekipleri müdahale etti.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekipler, yanan alanda soğutma çalışmalarına başladı.

Yangında yaklaşım 4 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

GÜNCELLEME - Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

- Yangında 4 dönüm ormanlık alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI VE DETAYLAR EKLENDİ

Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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