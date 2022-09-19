GÜNCELLEME - Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yangına 3 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri, ilk müdahale aracı ve yaklaşık 70 orman işçisi ile Alanya Belediyesinin itfaiye ekipleri müdahale etti.

- Yangında 4 dönüm ormanlık alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI VE DETAYLAR EKLENDİ

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