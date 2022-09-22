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GÜNCELLEME - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

22.09.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Beykonak Mahallesi'nde su deposunun yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNCELLEME - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Kumluca

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