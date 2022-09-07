GÜNCELLEME - Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Dursunköy Türkköşe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ
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