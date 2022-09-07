YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. GÜNCELLEME - Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

07.09.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Dursunköy Türkköşe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

GÜNCELLEME - Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Arnavutköy İtfaiye Ormanlık alan

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

İmsak
05:01
Sabah
06:29
Öğle
13:07
İkindi
16:44
Akşam
19:35
Yatsı
20:58
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

Şoke edici anlar! Önce saçlarından tuttu, sonra yerde sürükledi

Şoke edici anlar! Önce saçlarından tuttu, sonra yerde sürükledi

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.